Fontaine aseguró que estudiará y perfeccionará contratos tras protestas ciudadanas por tag

Durante este lunes se vivi√≥ una nueva manifestaci√≥n por parte del movimiento “No + Abusos de Tag y Peajes” que provoc√≥ congesti√≥n en varias autopistas de la regi√≥n Metropolitana, luego que se realizara una ‚Äúmarcha lenta‚ÄĚ camino al sector de la Picola Italia en Am√©rico Vespucio con la Ruta 5 Sur.

Sin embargo, esta no ha sido la primera de este a√Īo, ya que durante el lunes 19 de marzo se realiz√≥ otra manifestaci√≥n con el mismo fin.

El ministro de Obras P√ļblicas, Juan Andr√©s Fontaine, convers√≥ con el Expreso B√≠o B√≠o sobre estas manifestaciones y coment√≥ que “las movilizaciones expresan un malestar que nosotros comprendemos porque efectivamente los peajes han ido subiendo en el tiempo y han llegado a niveles que significan un esfuerzo familiar importante”.

“Nuestro desaf√≠o en el Ministerio de Obras P√ļblicas es precisamente promover las inversiones necesarias para que las carreteras funcionen mucho mejor”, agreg√≥.

Fontaine tambi√©n se√Īal√≥ parte de las peticiones que ha hecho a las empresas concesionarias, donde indic√≥ que “por ejemplo yo les he dado 30 d√≠as a las concesionarias para que me informen sus planes para introducir estos sistemas tecnol√≥gicos que significan flujos libres en los pajes y que ya no sean necesario hacer colas en una caseta”.

“De aqu√≠ para adelante vamos a estudiar cu√°les son los contratos m√°s adecuados, vamos a perfeccionarlos, vamos a ver toda esta negociaci√≥n de manera muy transparente y vamos a introducir una pol√≠tica de peaje adecuada. A m√≠ me parece m√°s adecuado que el peaje sea m√°s plano en el tiempo y no tenga esta tasa de crecimiento”, a√Īadi√≥ Fontaine.

El ministro tambi√©n se refiri√≥ a las indicaciones presentadas junto al Ministerio de Agricultura a la reforma al C√≥digo de Aguas. “En nuestra opini√≥n lo que hay que hacer es fortalecer los derechos de agua en t√©rminos de su certeza jur√≠dica e h√≠drica y crear condiciones para que el mercado de agua opere con transparencia, m√°s competencia, menos tr√°mites en la Direcci√≥n General de Agua”, coment√≥.

