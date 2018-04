Karen Rojo por retiro de proyecto migrante: No me parece justo comenzar una reforma nueva

La alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo, se refirió al fenómeno migratorio y al retiro del proyecto propuesto por el Gobierno anterior.

En entrevista con Expreso B√≠o B√≠o, sostuvo que “lo que no me parece justo es comenzar una reforma nueva, una reforma que no tiene integrada una mirada de la asistencia local, al menos de Antofagasta (…) Nos preocupa porque la reforma hoy debe tener una mirada m√°s colectiva“.

Hoy no es la idea expulsar a todos los inmigrantes e iniciar con una plataforma nueva de ingresos - Alcaldesa de Antofagasta, Karen Rojo

Adem√°s, agreg√≥ que “esperamos una nueva reuni√≥n para una mesa de trabajo, nosotros trabajamos hace m√°s de cinco a√Īos con agrupaciones promigrantes y tambi√©n con vecinos (…) Antofagasta es bien particular porque tenemos el mayor n√ļmero de migrantes de Chile“.

Para la alcaldesa “hoy no es la idea expulsar a todos los inmigrantes e iniciar con una plataforma nueva de ingresos”.

“La regi√≥n de Antofagasta es una regi√≥n conocida por ser cara y nosotros al tener tambi√©n ese factor de migrantes, a nosotros nos gustar√≠a que en ese per capita puedan incluir esta situaci√≥n de migrantes que tenemos para que nos den un diferencial y poder atender ese migrante en mejores condiciones“, asegur√≥ Rojo.

Escucha la entrevista completa aquí: