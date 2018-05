Alcalde de Calera de Tango fue condenado tras acusar a médico de abusos y malversación

El alcalde de Calera de Tango fue condenado a 180 d√≠as de presidio, con el beneficio de la remisi√≥n condicional de la pena por un a√Īo, luego de ser enjuiciado por el delito de injurias graves.

Seg√ļn inform√≥ el Poder Judicial, Erasmo Valenzuela fue denunciado por un profesional de la salud luego que el jefe comunal utilizara la sesi√≥n del concejo municipal realizada el 18 de abril de 2017 para realizar varias declaraciones sobre √©l.

“Tenemos a un doctor que fue procesado en el sur, que sigue siendo, escuchen todos, todav√≠a sigue siendo funcionario municipal porque se ha llevado puro tirando licencias; y saben por qu√© lo procesaron: por intento o abusos deshonestos en contra de su nana“, fue algunas de las palabras emitidas por el alcalde, seg√ļn se mencion√≥ en la denuncia.

Adem√°s, seg√ļn el m√©dico, Valenzuela lo acus√≥ de malversaci√≥n de fondos en una Seremi de Ays√©n, lo que es negado por el facultativo.

Tras dichas aseveraciones, un concejal le consult√≥ por qu√© lo habr√≠a contratado, respondiendo que “porque me llor√≥ que no ten√≠a qu√© comer, me llor√≥, me llor√≥ (…) A usted cuando una persona le llora que no tiene que comer, usted qu√© va hacer; yo me saco el pan para compartirlo. Ese es el tema; ese es el tema concejal”.

En juicio oral simplificado, la magistrada Pamela Mu√Īoz Canales impuso adem√°s la accesoria legal de suspensi√≥n de cargos y oficios p√ļblicos durante el tiempo de la condena; m√°s el pago de una multa de 20 UTM (alrededor de $948 mil) y de las costas del proceso.