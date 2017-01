Rathgeb acusa miedo de trabajadores de Vialidad de ser atacados durante obras en Ercilla

El diputado de Renovación Nacional por Malleco, Jorge Rathgeb, aseveró que trabajadores de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas tienen miedo de ser atacados al ejecutar trabajos para reparar un puente en Ercilla, el cual fue dañado por desconocidos que atentaron contra la estructura.

El parlamentario aseveró que fue el propio director nacional de Vialidad, Walter Brüning, quien le entregó esa respuesta al ser consultado por los trabajos de reparación del puente Huequén, obra que desde 2014 permanece dañado por atentados, afectando a numerosas familias del sector.

El diputado Rathgeb agregó que la respuesta entregada por el director nacional de Vialidad, fue que, si bien esta estructura como los caminos aledaños están incluidos en el Programa de Conservación Global de Caminos en la Provincia de Malleco, no se contempla en el corto plazo realizar labores de reparación, dado que se pondría en riesgo la seguridad personal de los trabajadores de la Dirección de Vialidad.

No podemos aceptar estos hechos, como tampoco aceptar que no se hagan las obras necesarias, aseveró el congresista, precisando que no es aceptable que Vialidad sólo informe que este puente cuenta con tres vigas en perfectas condiciones que permiten el tránsito peatonal, sino que debe atenderse con urgencia el mejoramiento de este viaducto, por lo que llamó al intendente Miguel Hernández a coordinar y disponer las medidas necesarias para asegurar que Vialidad realice su trabajo en forma tranquila en el sector

La situación surge del reclamo de vecinos de Tricauco y más específicamente de la comunidad León Catrimil, quienes hace varios meses tienen problemas de conexión vial por el mal estado del puente Huequén, el cual fue parcialmente destruido en su base por atentados ocurridos desde el año 2014, permitiendo sólo el tránsito peatonal desde este sector a la zona urbana y otros sectores de la comuna.