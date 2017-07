Maestro de la seducción chileno le enseña a hombres tímidos cómo conquistar

Al más puro estilo de Alex “Hitch” Hitchens, interpretado por Will Smith, ayudando al cohibido Albert Brennaman para que conquiste el corazón de la socialité Allegra Cole, un “maestro de la seducción” chileno promete enseñar técnicas para conseguir pareja.

Se trata de Lucas Facundo, de 37 años, quien desde 2008 se desempeña como una especie de “gurú” en las artes de la seducción, y al que ya han contratado más de 1.200 personas.

Sin embargo, según detalla a diario La Estrella de Arica, su mayor clientela está entre los hombres, los que aparentemente tendrían mayores problemas para ligar.

“Son muy tímidos y no tienen mayor confianza consigo mismos. Eso a la mujer no le gusta”, afirma Facundo, asegurando que “a nadie le gustaría estar con alguien que no se quiere a sí mismo”.

Según explica, mientras aún estaba sin pareja, siempre conseguía los números de teléfono de chicas con tan sólo pedir fuego para su cigarro, gracias a su personalidad.

En ese sentido, asegura que “cuando eso pase, no esté como loco llamándola, porque la chiquilla terminará espantándose. Usted hágase rogar no más, para eso son mis clases, para que el hombre no tenga que andar arrastrándose”.

Al respecto, el “Hitch” ariqueño detalla que hay una sesión única de 35 mil pesos, que incluye un encuentro en algún café u otro lugar, como una plaza.

“Mucha gente prefiere ese servicio porque podemos encontrarnos de frente. Vienen de hartos lados a verme, sobre todo de la región de Valparaíso”, agrega.

Pero además, ofrece un servicio por Skype por el que cobra 20 mil pesos por una sesión de una hora. De quedar interesado, el cliente puede tomar el curso completo por $120 mil, que incluye 4 sesiones de una hora y media, dos libros y el asesoramiento online.

¿Funcionará o no? lo cierto es que hasta ahora no se conoce su estadística de “parejas felices por siempre”.