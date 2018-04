Acogen demanda de nulidad de bancada Comunista contra fallo del TC por ley de aborto

El 15 Juzgado Civil de Santiago acogi√≥ la demanda de nulidad de derecho p√ļblico presentada por la bancada de diputados del Partido Comunista, en contra de la resoluci√≥n del Tribunal Constitucional por el fallo en la Ley de Aborto en tres causales.

En concreto, se da curso a la acción judicial que busca anular lo sentenciado por el TC, referido a la objeción de conciencia.

Carmen Hertz, diputada del PC, explicó que esta medida busca que la entidad no adopte facultades legislativas, ya que se transformó en un órgano de ese tipo, puesto que debía revisar la ley y no artículos que no se discutieron.

“La gravedad del fallo radica en eso, en un trastoque del orden institucional con grave da√Īo para la convivencia democr√°tica”, manifest√≥.

