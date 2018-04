Piñera echa pie atrás y desiste de nombrar a su hermano como embajador en Argentina

El presidente de la Rep√ļblica, Sebasti√°n Pi√Īera, anunci√≥ a trav√©s de un declaraci√≥n p√ļblica su decisi√≥n de desistir en la nominaci√≥n de Pablo Pi√Īera en el cargo de embajador de Chile en Argentina.

Lo anterior, tras las reiteradas críticas desde la oposición e incluso desde el propio oficialismo y que fueron el centro de atención constante en la primera gira presidencial de su segundo mandato, en la cual visitó Argentina y Brasil.

Inicialmente había optado por congelar el nombramiento a la espera de la resolución de Contraloría, para así hacer frente a los cuestionamientos por nepotismo que también se habían enfocados a la participación de su primo Andrés Chadwick como titular del Ministerio del Interior.

“Es mi convencimiento que, en el mejor inter√©s de Chile, el nombramiento del embajador de Chile en Argentina es urgente y no es compatible con los tiempos estimados e informados por la Contralor√≠a (en torno a 6 meses) para pronunciarse sobre dicho requerimiento”, recalc√≥ a trav√©s del escrito.

“En consecuencia, me he reunido hoy con mi hermano Pablo para comunicarle que he desistido de dicho nombramiento”, a√Īadi√≥.

Ante ello, el mandatario recalc√≥ que el Ejecutivo ya inici√≥ las gestiones para la designaci√≥n del embajador de nuestro pa√≠s “ante la Rep√ļblica hermana de Argentina”.

Eso s√≠, destac√≥ a Pablo Pi√Īera por su actitud de colocar su nombramiento a disposici√≥n y de paso defendi√≥ firmemente su convicci√≥n que “Pablo Pi√Īera re√ļne todas las condiciones necesarias para ser un buen embajador de Chile en Argentina y cumple con todos los requisitos legales para ser designado en dicho cargo”.

“En mi opini√≥n, aqu√≠ no ha existido ning√ļn acto de nepotismo, ni mucho menos descuido del inter√©s p√ļblico, pues su nombramiento no obedec√≠a al hecho de ser mi hermano ni a ning√ļn inter√©s particular, sino s√≥lo a un leg√≠timo inter√©s p√ļblico”, a√Īadi√≥ una vez m√°s en defensa de la designaci√≥n.