¿Por qué Cancillería pide datos raciales en el formulario para solicitar visa?

Durante las √ļltimas horas varios usuarios en redes sociales comentaron y criticaron -compartiendo una captura de pantalla- el cuestionario que deben completar los extranjeros para solicitar una visa. La raz√≥n: se les consulta aspectos f√≠sicos.

En concreto, exigen especificar tez, color de cabello, ojos, entre otros, lo que fue considerado “racista” por algunos y apuntaron a la nueva pol√≠tica de inmigraci√≥n impulsada por el presidente Sebasti√°n Pi√Īera.

Desde Canciller√≠a explicaron a BioBioChile que estas preguntas son para “singularizar la identidad” del extranjero, sin ser un par√°metro para definir si se concede o no el documento. Adem√°s, que el formulario no es nuevo, sino que data del 2005.

Asimismo, detallaron que en Chile existe un registro de nacimiento en el que se guardan todos los aspectos físicos de los que nacen en territorio nacional, por lo que se intenta emular lo mismo con los migrantes.

La finalidad de lo anterior, manifestaron, es ayudar a su identificación en caso de accidentes, robos u otras situaciones, considerando que muchos llegan solos al país o no hablando el idioma, aspectos que dificultar en caso de una emergencia.

Tambi√©n aseguraron que es informaci√≥n √ļtil una vez que est√°n en Chile y no para decidir su ingreso.

Yo no creía que fuera verdad lo de la Visa, y lo hice. Desconozco si es nuevo este requisito, pero me parece racista. He aquí la nueva política de migración. Si tiene dudas hágalo ud en la página https://t.co/6Hmqz6idQr. #Migracion #visachile .@Minrel_Chile pic.twitter.com/3qPf5scbwu

— Patricio Saavedra Guerin (@psaavedraguerin) April 19, 2018