Expertos prevén que deuda hospitalaria alcanzaría los $800 mil millones a fin de año

Pese a los casi $350 millones que inyect√≥ Hacienda el a√Īo pasado al d√©ficit operacional de los hospitales, la denominada ‚Äúdeuda hospitalaria‚ÄĚ cerr√≥ en 2017 con hist√≥ricos $625 mil millones.

Endeudamiento que seg√ļn el exsubsecretario de Redes Asistenciales del primer Gobierno de Sebasti√°n Pi√Īera, Luis Castillo, podr√≠a alcanzar los $800 mil millones de pesos al t√©rmino del a√Īo.

Esta deuda se explica por los gastos que tienen los recintos en el área de recursos humanos y compra de bienes y servicios. Se incluye en ese ítem, el pago a sociedades médicas por prestaciones que deberían realizarse en horario hábil, conocido como externalización de servicios. Incluye también compras directas de fármacos, cuyo costo disminuye considerablemente cuando se realiza a través de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast).

Pese a esta deuda y al recorte de gasto fiscal que anunció el Ministerio de Hacienda, la subsecretaria de Redes Asistenciales, Gloria Burgos, anunció el inicio para este fin de semana de la estrategia nacional para la reducción de listas de espera en dos hospitales: Luis Tisné y de La Florida.

Sin embargo, la autoridad dijo no tener claridad del m√©todo de financiamiento de la medida, dijo no tener pacientes a√ļn con horas agendadas para una medida que comienza el s√°bado y afirm√≥ no tener un plan de c√≥mo los recintos resolver√°n esos requerimientos.

Rub√©n Gianero, director del Hospital de La Florida, afirm√≥ que los trabajadores est√°n disponibles para iniciar el plan de reducci√≥n de listas de espera quir√ļrgica en una primera instancia.

El presidente de la Federaci√≥n Nacional de Profesionales de la Salud (Fenpruss), Aldo Santib√°√Īez, valor√≥ la aplicaci√≥n de un plan, pero dijo esperar que los recursos que se destinen sea para fortalecer el sistema p√ļblico y no favorecer a los privados.

Seg√ļn las cifras, el gastos en personal en los √ļltimos cuatro a√Īos han tenido un incremento de 45,4%, crecimiento que tambi√©n se explica por el gasto en la asignaci√≥n de honorarios, que creci√≥ 160%, seg√ļn un an√°lisis de la Direcci√≥n de Presupuestos del Ministerio de Hacienda.