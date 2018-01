Senado aprueba designación de Zaldívar en nuevo cargo: diputados tienen la última palabra

Martes 09 enero de 2018 | Publicado a las 17:42 · Actualizado a las 17:54

El Senado aprobó esta tarde la nómina de cinco personas para integrar el Consejo de Asignaciones Parlamentarias, que cuenta con la designación de Andrés Zaldívar como miembro, en su calidad de exministro de Hacienda, cargo que podría ostentar desde marzo, justo después de que termine su periodo de senador, por el que no obtuvo la reelección.

El resultado fue de 26 votos a favor y sólo uno en contra, el del senador Alejandro Navarro.

El nombramiento ha sido blanco de críticas, particularmente de diputados, quienes tienen la última palabra, ya que pueden rechazar el listado propuesto, en una votación que realizarán este miércoles.

Los detractores a esta propuesta sustentan su rechazo en que Zaldívar fue derrotado en las elecciones de noviembre, que el cargo de ministro de Hacienda lo ejerció entre 1968 y 1970, durante el mandato de Eduardo Frei Montalva, y que como presidente de la Cámara Alta se negó a entregar informes solicitados por la Fiscalía por plagios en asesorías parlamentarias.

Se adelanta una votación compleja, ya que se necesitan tres quintos de la Cámara para conseguir la aprobación final.

Zaldívar, previo a la ratificación inicial que obtuvo por el Senado, se refirió a la nominación. “A mi no me interesa, a mi me lo han propuesto. Si el Senado me nomina por supuesto voy a estar disponible”, afirmó.

El listado aprobado por el Senado se completa con Enrique Marshall, como exconsejero del Banco Central; Arturo Irarrázabal como exdecano de Derecho; Alfonso Vargas, como exdiputado; y José Antonio Gómez, como exsenador.

La renta para quienes integrarán el mencionado consejo es de 100 UF (2 millones 680 mil pesos) y el cargo permite reelección.