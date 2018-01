El mito sexual que muchas mujeres deben dejar de creer

¿encontraste un error? avísanos

A pesar que es 2018 y gran parte de las personas tienen acceso a la información vía internet, aún existen mitos referentes al sexo que muchos siguen creyendo sin cuestionarlos. Uno de ellos afecta directamente a las mujeres y fue “descubierto” y rebatido por un estudio reciente.

Así lo demostró la investigación publicada en el portal académico Journal of Adolescent Health, en donde se estableció que muchas adolescentes identificadas como lesbianas o bisexuales pensaban que no existían riesgos de contraer una infección de transmisión sexual (ITS) durante las relaciones íntimas con otras mujeres.

Para llegar a esta conclusión, los investigadores del Centro Californiano para la Investigación de Salud Pública Innovadora, entrevistaron a un total de 160 jóvenes lesbianas y bisexuales entre 14 y 18 años sobre sus métodos de protección en un encuentro sexual.

Los científicos descubrieron que las adolescentes se negaban a usar algún método de protección durante el sexo, puesto que les preocupaba que éste redujera el placer.

Educación sexual “heteronormativa”

Ante el impacto de los resultados, el equipo investigativo opinó que este fenómeno podía ser el resultado de una mala educación sexual enfocada sólo en personas heterosexuales. Y así lo comprobaron.

Jennifer Wolowic, coautora del estudio e investigadora de salud juvenil de la Universidad de Columbia Británica, reveló que al preguntarles a las adolescentes sobre por qué no sabían sobre los riesgos de esta práctica, éstas culparon al enfoque heterosexual de los programas de educación sexual.

Por su parte, Elizabeth Saewyc, experta en sexualidad adolescente y estigmas sexuales, opinó que “los jóvenes necesitan información precisa sobre salud sexual”, en especial, aquellos que escapan de la “heteronorma”.

“Nuestros hallazgos sugieren que debemos crear un plan de estudios más inclusivo para ayudar a las niñas lesbianas y bisexuales a tener el conocimiento que necesitan para tomar decisiones sexuales saludables”, agregó.

Lesbianas e infecciones de transmisión sexual

La Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales (FELGTB) de España, elaboró una guía enfocada en las enfermedades e infecciones de transmisión sexual que pueden contraer las mujeres que tengan relaciones sexuales con sus pares femeninas.

“Los estudios sobre las enfermedades de transmisión sexual entre mujeres son pocos y limitados”, escribe la guía y agrega: “Es importante que conozcas y asumas cuáles son las prácticas de riesgo entre mujeres y las enfermedades de transmisión sexual que pueden afectarte”.

En tanto, algunas de las ITS y ETS señaladas por la guía son: Candidiasis, condiloma, gonorrea, hepatitis B, A y C, Herpes y VIH/Sida.

Finalmente, el estudio propone el uso de protección de barrera entre parejas femeninas, ya sea usar guantes durante el sexo, condones femeninos, preservativos para los juguetes sexuales y barreras de látex o plástico.