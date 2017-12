"Ofensivo" catálogo de pantimedias para tallas grandes desata polémica

¿encontraste un error? avísanos

Hace un par de años, el sitio de compras en línea AliExpress generó polémica por promocionar un pantalón para tallas grandes de manera ofensiva, poniendo a una modelo delgada metida con su cuerpo completo en una sola pierna del jeans.

Tras esa controversia podríamos pensar que ninguna tienda se atrevería de nuevo a hacer algo así, pero ha vuelto a ocurrir.

Esta vez la página de venta de artículos chinos muy baratos, Wish.com, promocionó unas pantimedias para tallas grandes de una manera inapropiada, según algunos usuarios.

Se trata de unas imágenes donde aparece una modelo delgada estirando al máximo la prenda. En una la chica sube las pantimedias más arriba de su boca, en otra las extiende por todo su tronco hasta los hombros y en la última incluso una mujer mete su cuerpo completo en una sola pierna.

How Wish advertise tights for plus size women hahahaha. pic.twitter.com/ABF31GTV6G — Gaz Phizmas (@Phiz_Bomb) December 5, 2017

And another one. She's stood in one leg 😂 pic.twitter.com/eWAbREcQWQ — Gaz Phizmas (@Phiz_Bomb) December 5, 2017

People aren't happy with how this website is advertising its plus-size tights https://t.co/7Z1ACHYTQ3 pic.twitter.com/vacBkxxyZJ — TODAY (@TODAYshow) December 8, 2017

Probablemente la intención del vendedor era mostrar lo elasticado que era el producto, pero sólo consiguió ofender a una gran cantidad de usuarios. Mientras algunos se molestaron por el desatino, otros señalaron que las fotos originalmente tenían otra intención.

“Ese anuncio de pantimedias es como hacer bullying a la gente de mayor tamaño. No hay razón para comprarlas. Apoye a sus amigos y parientes”, “Estoy enojada, cómo esto puede ser un anuncio de pantimedias para tallas grandes”, “Aparentemente, Wish tomó esta foto originalmente pensada para pantimedias que no se rompen,(sin importar cuánto las estires) y la usó para promocionar tallas grandes. Mal”, “Wish sólo robó una foto de pantimedias elásticadas para vender pantimedias de tallas grandes”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los usuarios en redes sociales.

Esta no es primera vez que se critica a Wish.com. El sitio web fue cuestionado anteriormente por sus prácticas comerciales, asegura el diario New York Post.

“Wish se dirige a clientes con productos de bajo precio como vestidos, relojes, zapatillas deportivas o joyas enviadas directamente por fabricantes chinos, pero eso también significa que la entrega puede llevar semanas y los artículos a veces llegan dañados”, informó el portal Recode.