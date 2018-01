Oposición demócrata acepta votar fondos para reabrir gobierno de Estados Unidos

La oposición demócrata de Estados Unidos anunció el lunes que aceptó apoyar un proyecto de ley de financiamiento temporal que comenzó a votarse en el Senado para poner fin al cierre parcial del gobierno federal, que cumple ya su tercer día.

El líder de la minoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, dijo en el hemiciclo que había llegado a un acuerdo con el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell, a cambio de la promesa de contemplar la regularización de cientos de miles de inmigrantes ilegales conocidos como “dreamers” (soñadores).

El “cierre” del gobierno comenzó el sábado a las 00:00 horas locales, en la costa este, provocando que cientos de miles de empleados se vieran forzados a quedarse en sus casas

Haciendo uso de cuenta oficial de Twitter, el legislador aseguró que el gobierno reabrirá pronto y que tienen “mucho que hacer”, como por ejemplo proteger a los “dreamers”, abordar temas como el sistema de Salud, los veteranos, manejo de desastres, pensiones y la epidemia de los opioides.

“El #TrumpShutdown terminará pronto, pero el trabajo continúa“, añadió.

