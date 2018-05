Dr. File revela detalles de por qu√© su hermana √Āngela Contreras no quiere volver a la TV

Uno de los invitados que tuvo el √ļltimo cap√≠tulo de V√©rtigo fue el periodista y escritor, Cristi√°n Contreras o m√°s conocido como Dr. File, quien entreg√≥ detalles respecto al presente de su hermana, la reconocida actriz √Āngela Contreras, la que lleva a√Īos sin salir en pantalla.

En la instancia, Diana Bolocco y Martín Cárcamo le preguntaron el porqué de su salida de la televisión , lugar en donde forjó una importante carrera como protagonista de teleseries como Sucupira y Amores de Mercado.

Al respecto, Dr. File declar√≥ que la decisi√≥n fue tomada hace algunos a√Īos. “De hecho hace poco la llamaron de TVN para ser parte de un programa y ella lo rechaz√≥. Un d√≠a me dijo ‘hermano, no voy a hacer m√°s televisi√≥n, no voy a hacer m√°s teleseries’, las razones fueron varias, primero, es que se dedic√≥ a sus ni√Īos a cuidar la familia, que para ella es lo m√°s importante”.

Agregando que otra detonante estuvo relacionada con los roles que le toc√≥ encarnar por mucho tiempo. “Lo segundo es que siempre le dieron papeles m√°s bien de car√°cter sensual que terminan aburriendo a las actrices y sobre todo a la √Āngela que tuvo mucha sobreexposici√≥n”, expres√≥.

Sin embargo, explic√≥ que esto puede cambiar. “Yo creo que si llega un buen guion, escrito por un buen guionista que hace falta en nuestro pa√≠s, creo que podr√≠a volver a la televisi√≥n o al cine que es en lo que est√° m√°s desarrollada hoy en d√≠a”, finaliz√≥.