La ’Tigresa del Oriente’ en Concepción: "Nadie es moneda de oro para gustarle a todos"

“Nadie es moneda de oro para gustarle a todos”. Con esa frase, la peruana Judith Bustos, m谩s conocida como la Tigresa del Oriente, dej贸 en claro su postura respecto de los trolls, en una distendida entrevista en el programa El Gallinero (Canal 9), animado por Jorge Barros y Daniela Dorrego.

La Tigresa, conocida por sus canciones Un nuevo amanecer y Date placer con mi cuerpo, se encuentra en Concepci贸n para participar de un show en la discoteque alternativa Maldita Sea, ubicada en los alrededores del centro penquista.

En la ocasi贸n, la artista de 72 a帽os, manifest贸 que “todas las personas queremos ser algo en la vida desde que tenemos uso de raz贸n (…) pero por ‘equis’ motivo, yo no pude”. Esto, haciendo alusi贸n a su vida familiar y a c贸mo a logrado posicionarse a pesar de su edad.

Por esto, asegur贸 que “hay mucha gente que dice yo ya no puedo, porque ya soy mayor (…) pero las cr铆ticas a veces son constructivas y (por eso) hay que tener la personalidad bien dura y bien puesta, porque si t煤 no has podido lograr tu sue帽o a los 20 a los 15, a cualquier edad se puede lograr. En la persistencia est谩 el exito”.

Con todo, la cantante hizo frente a las cr铆ticas que recibe a diario en sus redes sociales de parte de quienes cuestionan su calidad art铆stica. “Nadie es moneda de oro para gustar a todo el mundo, todo personaje publico tiene sus seguidores y sus detractores. Yo respeto mucho a mis detractores”, dijo.

Lapsus

En medio de la entrevista, los televidentes tuvieron la oportunidad de hacerle preguntas a trav茅s de Whatsapp. Una de ellas tuvo relaci贸n con c贸mo se ha sentido en la ciudad y c贸mo la han tratado los penquistas.

La artista asegur贸 que los habitantes de Concepci贸n con “amables”, “educados”, “respetuosos” y “buena onda” y que se ha sentido c贸moda. Aunque admiti贸 que, en la calle, la han detenido para tomarse fotograf铆as. “Yo no me creo ni diosa ni diva, yo soy la se帽ora Judith Bustos”, aclar贸.

No obstante, sufri贸 un lapsus luego de no entender completamente cu谩l es el significado de la palabra “penquistas”. “驴Qu茅 cosa es penquitas?”, pregunt贸. Los animadores le explicaron que se trata de quienes habitan la capital del B铆o B铆o. “Jorge es un penquista”, dijo Daniela. “驴Jorge es un penquita?”, volvi贸 a consultar la cantante, aumentando su confusi贸n.

Puedes ver el video del momento a continuaci贸n (que incluye el cierre de la entrevista con un conocido baile).