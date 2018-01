James Franco evita una situación "desastrosa" al recibir su premio en los Globos de Oro

Fue en 2013 cuando Tommy Wiseau se sumergió en el mundo del cine independiente y lanzó su película “The Room”, considerada como una de las peores de toda la historia del séptimo arte. Desde ese entonces, la trama “romántica” ha sido blanco de burlas, risas y también aplausos, de quienes festinan con la absurda película y sus diálogos.

Es esta historia la que inspiró al actor James Franco a crear “The Disaster”, quien se basó en la filmación de este “fracasado” actor y director, para dar vida al largometraje que lo llevaría nuevamente a ser galardonado.

Pues, este domingo, James Franco ganó el premio como “Mejor Actor de Comedia o Musical” en los Globos de Oro por su interpretación en “The Disaster Artist”, quien subió al escenario para agradecer el premio, protagonizando un divertido momento que no pasaría inadvertido ante las cámaras.

Apenas Franco subió a la tarima junto a su hermano, Dave (quien también actúa en la película), agradeció a Wiseau por inspirar su producción. El director no contuvo su emoción y corrió hacia el escenario tras ser nombrado para dar algunas palabras. Sin embargo, el actor decidió evitar una escena “desastrosa” y no permitió que Tommy hablara, librándose con su propia mano de esta situación.

Esta escena desató las risas en los televidentes y asistentes, quienes entendieron la decisión de Franco. Por su parte, el director también aprobó con humor el gesto del actor.

Oh, hai! It took a while, but @TommyWiseau just made it on the stage at the #GoldenGlobes as James Franco accepts his award for Best Performance by an Actor in a Motion Picture – Musical or Comedy. pic.twitter.com/9ticZ4cHVb

— Golden Globe Awards (@goldenglobes) 8 de enero de 2018