Vidente Deseret Tavares se defiende tras errar en su predicción sobre las elecciones

La llamada “vidente con más aciertos de Latinoamérica” salió a defenderse tras equivocarse en su predicción sobre las elecciones presidenciales chilenas.

A fines de octubre, Deseret Tavares estuvo como invitada en el programa Mentiras Verdaderas de La Red, donde fue consultada sobre quién veía ella como nuevo presidente de Chile.

“Al final de la carrera, Guillier hace una movida, donde él se une con ella (Beatriz Sánchez), y toma sus votos: eso le otorga la victoria. Es un movimiento de estrategia”, indicó la mujer, dando a entender de que el periodista se convertiría en el próximo presidente de Chile.

Claramente, la vidente se equivocó pues según los resultados obtenidos en la votación de ayer domingo, Sebastián Piñera consiguió 54,57% de los votos contra el 45,43% del candidato del oficialismo, Alejandro Guillier.

Para defender su honor Deseret decidió subir a Facebook un video donde parte saludando y felicitando al presidente electo. Luego explica que hace algunos meses tuvo un arranque y de la nada quiso venir a Chile, donde aprovechó de dar dos entrevistas, una de ellas al programa Mentiras Verdaderas.

“Lo interesante no era tanto una predicción sino que el mensaje, que era que Chile estaba en peligro de llegar y entrar en el comunismo, cosa que a mí me puso muy mal, porque desconociendo los partidos políticos de Chile, yo no entendía bien qué estaba pasando ni quién era quién, porque yo no me involucro en cosas de Gobierno”, comentó.

“Cuando yo hice la predicción, -las cartas- dijeron que Guillier podía quedar de presidente y que al hacer eso, Chile estaba en grave peligro porque podía volverse comunista. Entonces yo dije, ‘¿bueno, quién es el comunista de los dos?’ y solté la predicción“, comentó.

Un mes después de eso regresó a Chile y dio varias entrevistas para Chilevisión, entre ellas una para Primer Plano, donde habría dado como ganador a Piñera. “El jueves me hicieron una entrevista par Primer Plano, que no pasaron porque aparentemente el canal no quería hablar de política la última semana antes de la elección”.

“No se trata que de que le achunte o no, sino que de escuchar y entender el mensaje. El jueves cuando hice la entrevista salieron en las cartas que el emperador iba a ser Piñera, y yo me quedé muy shock porque cuando hice la predicción de Donald Trump, hice la pregunta 20 veces y siempre salía lo mismo”, agregó.

“Yo estoy muy contenta porque no se trataba de que yo ganara una predicción cumplida más, sino que se trataba de ayudar a que ustedes los chilenos tomaran una mejor decisión”, comentó.

“Estoy contenta porque no me gustaría ver a Chile entrando al comunismo. Tuve la oportunidad de saludar a los dos de cerca, sentí la vibración de los dos, y quedé conmovida con la vibración tan linda que tiene Piñera, un hombre bueno, sabio y a pesar que puede tener dificultades como todos, el amor por el pueblo y la gente es algo que está en su aura“.

La vidente también aseguró que no tiene ningún partido político y que suele ponerse en una posición neutra.