Carlos Tejos habla de su desconocida faceta académica en su regreso a la TV

Ya es un hecho que Carlos Tejos volvió a la televisión. Por estos días, se desempeña como panelista de “Yo invito” de La Red, donde vuelve a sus raíces: el análisis de farándula, ahora desde la distancia y la calma de una larga carrera en el oficio. Pero esa es sólo una de sus facetas: hoy también está dedicado a la docencia universitaria.

En diálogo La Cuarta, el periodista habló de su trabajo en la Universidad Autónoma y de los beneficios que esto trajo a su vida:

“Me encanta entregar mi experiencia y retroalimentarme de la savia nueva de los jóvenes”, contó Tejos. “Yo me preocupo de lo que yo hago, no tanto de lo que hace el resto. Me preocupo de ser yo alguien que entrega una opinión fundada, siempre con respeto, tanto por la profesión que decidí abrazar, como por el público que está recibiendo lo que yo digo”, agregó.

Consultado sobre sus días en terapia luego de un cuadro de clínico y de lo que causó esta noticia en redes sociales, el panelista de La Red dijo: “Estuve meses internado en una clínica, entonces no pude saberlo… Y es mejor que haya sido así, era hasta lo recomendable en el tratamiento. Con lo que me quedo es con las buenas opiniones de hoy”.

Sobre las lecciones aprendidas en el proceso, afirmó: “En esa etapa de poca luminosidad, que no fue un año, fueron muchos, aprendí una infinidad de cosas. Entre ellas, que no sirve de nada correr por la vida queriendo ser el número uno”.