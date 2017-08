Sebastián Jiménez se sincera sobre su salida de Kike 21

Sebastián “Lindorfo” Jiménez llegó a la televisión de la mano de Kike Morandé, quien le dio la oportunidad de mostrar sus dotes comunicacionales en La Ley de la selva e incluso en Morandé con compañía.

Es por ello, que cuando decidió emigrar de la productora Kike 21 para iniciar una carrera en Canal 13, no todos estuvieron felices y de acuerdo.

Las cosas, sin embargo, no fueron como Jiménez se había imaginado y sus proyectos no lograron el éxito esperado comenzando un deambular por la mayoría de los canales.

Este jueves participó en el programa El momento de la verdad, donde se sinceró respecto a las decisiones que tomó.

“¿Crees que tu carrera profesional habría sido más exitosa si te hubieses quedado con Kike Morandé?”, preguntó Sergio Lagos. A lo cual Sebastián respondió: “Rotundamente, si”.

“Por varias cosas, una de ellas es porque el Kike – a quien le tengo mucho cariño y él lo tiene por mi- es súper protector y hubiese estado siempre con él, por lo que habría tenido una mayor permanencia en la TV establemente. Ahora estoy salpicando”, señaló el veterinario.

“Además, todavía habría estado al aire un programa que el canal que lo tiene lo ha desaprovechado, porque lo hizo desaparecer”, afirmó sobre La Ley de la Selva.

“Ese es un programa que la gente recuerda mucho, que marcó a una generación completa y me lo hacen ver en la calle. Me identifican más con La Ley de la selva, que con todos los otros programas que he hecho”, finalizó.

Recordemos que En el momento de la verdad, los invitados se someten a un polígrafo para responder incómodas preguntas cuyas respuestas verdaderas suman un monto de dinero.