Sergio Lagos adelanta quién será el invitado estelar en debut de "El momento de la verdad"

Este jueves debuta en Canal 13 “El momento de la verdad“, el nuevo estelar de concursos de Canal 13. El programa ocupará el espacio que dejó “Vértigo” en el horario de las 22:30 horas, esta vez con una propuesta inédita en la TV local. Se trata de la adaptación chilena de “The moment of truth“, formato que comenzó en Inglaterra hace nueve años de la mano de Howard Schultz, su creador.

Después de meses entre las carpetas de Canal 13, el proyecto salió a la luz con Sergio Lagos como su animador principal. “Es una combinación entre un programa de concurso y una entrevista en profundidad. El resultado es que en poco tiempo terminas conociendo aspectos importantes de una persona. Si en una teleserie te demoras tres meses en descubrir la historia de una persona, aquí será en poquitos minutos”, resume el animado en diálogo con BioBioChile.

¿Cómo funcionará ‘El momento de la verdad’? Cada participante se someterá, antes de entrar al set de TV, a 100 preguntas sobre su vida, cuyas respuestas serán analizadas con un polígrafo (el popularmente llamado “detector de mentiras”). Una vez en el programa, deberán responder 21 de esas preguntas, para así ir acumulando montos de dinero tal como sucedía en “¿Quién quiere ser millonario?”). El ganador, quien logre responderlas todas, se llevará 50 millones de pesos.

“Este es un programa que teníamos pensado hace mucho tiempo, pero nos demoramos en finiquitarlo”, cuenta Lagos, quien regresa a la TV tras poco más de un año alejado de la cartelera . “Habrán dos o tres participantes por capitulo, y siempre habrá un famoso“, adelanta. El invitado estelar de esta semana será el actor Juan Falcón, mientras que más adelante aparecerán Raquel Argandoña, Patricio Torres y DJ Black, entre otros.

“En ‘Panoramix‘ (Chilevisión, 2001) había un ‘árbol de las preguntas’. Me he acordado mucho de este programa, porque ahí yo no sabía las preguntas que debía hacer, y de repente aparecían unas locuras de preguntas, que nadie en su sano juicio preguntaría. Me ha pasado mucho en este programa eso, tener esa sensación: con esta cara, vestido de elegante, preguntando salvajadas, pero lo he disfrutado mucho”, cuenta Lagos.

Desde “Bailando” que no aparecías con un estreno en TV. ¿Nervioso?

– Me gustan los desafíos, y este fue un programa en el que había que asumir llevar un proyecto hacia adelante. Te dicen ‘haz el matinal…’ Es súper claro lo que significa hacer un matinal, pero cuando te dicen hagamos este proyecto es como guau… Es raro, potente, difícil. Ha sido un aprendizaje, y eso es parte de lo que me gusta también, que el programa te provoque inseguridades, preguntas más que certezas.

¿Cómo reaccionan los chilenos ante la posibilidad de “sincerarse”?

– Me tiene impactado eso. Uno diría que los argentinos son buenos para gritar y nosotros somos más reservados, metemos los problemas debajo de la alfombra, que los secretos se queden en el secreto máximo, pero el aporte de este programa es que todos tenemos una historia. Y en esta historia todos tenemos luces y sombras, somos humanos, hemos fracasado y ganado en alguna oportunidad.

¿Cuál crees que será el porte de este programa a la TV local?

– Siento que ver la sinceridad con que la gente viene le va a ser bien a otra gente. ‘Ella está diciendo esto y yo estoy todo tapado, apenado, etc’. Esta sinceridad expuesta puede hacernos bien.

¿A quiénes llevarías a “El momento de la verdad” y al polígrafo?

– En un momento en que la verdad está tan cuestionada, las instituciones, el mundo empresarial los políticos, siento que le haría muy bien a ese mundo venir al programa. El mundo político caería en gracia en una lista de preguntas poco tradicionales. Ha ocurrido en otros lados donde se ha hecho el programa, y allí han ido candidatos presidenciales y gente de otros ámbitos.