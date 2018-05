¿Por qué Delfina Guzmán no asistió al matrimonio de su hijo con Nicole Block?

¬ŅPor qu√© Delfina Guzm√°n no asisti√≥ al matrimonio de su hijo con Nicole Block?

El fin de semana pasado, sorprendi√≥ en redes sociales la noticia de que la querida actriz Nicole Block, contrajo matrimonio con su pareja 29 a√Īos mayor que ella, Juan Crist√≥bal Meza.

Fue una ceremonia √≠ntima que se realiz√≥ en el departamento de la actriz, lugar al que llegaron muy pocos invitados. Hab√≠an unos m√ļsicos, el juez y por supuesto la pareja.

A través de sus redes sociales, Nicole mostró parte del bello momento que le tocó vivir junto su ahora marido en su domicilio ubicado en el barrio Lastarria.

Claro que lo que m√°s llam√≥ la atenci√≥n del matrimonio es que fue √≠ntimo, tal vez, demasiado √≠ntimo. A la ceremonia llegaron s√≥lo los pap√°s de Block, el hijo de Juan Crist√≥bal y algunos amigos de la pareja, ¬Ņy que pas√≥ con la familia del novio?.

“Quer√≠amos hacer algo muy sencillo porque pas√≥ tantas veces que me iba a casar y no fue, que al final pens√© ya, que sea un tr√°mite no m√°s, como que tir√© la esponja”, parti√≥ relatando la actriz, en conversaci√≥n con el diario Las √öltimas Noticias.

En este contexto, se gener√≥ la duda de por qu√© Delfina Guzm√°n, la madre del novio, y el resto de su familia, no asistieron la evento: “Es que era algo muy peque√Īo, entonces si pens√°bamos en invitar a m√°s gente todo se iba a complicar”, asegur√≥.

De hecho, todo fue muy sencillo. Ten√≠an champa√Īa y ostras para picar, y luego de terminada la ceremonia, todos partieron al restor√°n favorito de Nicole, quien asegur√≥ que al final el evento result√≥ “muy grato” y tal como lo hab√≠a planificado.

Cabe mencionar que la relaci√≥n entre Delfina Guzm√°n y Nicole Block al parecer no ha sido f√°cil, ya que cuando se le pregunt√≥ a la ic√≥nica actriz, en marzo del a√Īo pasado, lo que piensa de su nuera respondi√≥ que “bueno es su tercer matrimonio (…) A la Nicole la encuentro exquisita, muy cabrita, pero bueno, en gustos no hay nada escrito”.