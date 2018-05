"El Fritanga" por deuda en pensión alimenticia: No tengo bolsillos llenos para repartir

Felipe Urra, m√°s conocido como “El Fritanga”, famoso youtuber oriundo de Copiap√≥ que ha disfrutado de gran √©xito durante las √ļltimas semanas, se refiri√≥ a la situaci√≥n que actualmente est√° enfrentando por una deuda en pensi√≥n alimenticia.

El joven de 24 a√Īos fue detenido por la PDI este lunes debido a la deuda que mantiene, tras lo cual habr√≠a regularizado la situaci√≥n y fue puesto en libertad.

As√≠ lo comprob√≥ a trav√©s de un video que grab√≥ en su domicilio, donde asegur√≥ tener el “d√≠a libre” y que “no estaba preso”; sin referirse a las razones detr√°s de su detenci√≥n, consigna Diario de Atacama.

Sin embargo, este martes entregó nuevas declaraciones y comentó sobre la deuda que mantiene por pensión alimenticia, pese a que afirmó que prefiere no hablar de su vida privada.

“Yo no quiero andar ventilando mi vida. Al final todos tienen deudas, pero yo quiero dejar mis cosas personales guardadas para m√≠ no m√°s. Uno anda haciendo las cosas bien, ando trabajando”, coment√≥.

Sobre la deuda por la pensi√≥n, se√Īal√≥: “Si fuera as√≠ a las finales todos deben. Si vivo en el barrio a√ļn. No tengo los bolsillos llenos para repartir dinero”.

Desde la PDI informaron que, en específico, Urra está pagando la mensualidad, pero en montos inferiores a los acordados; por eso su detención.

Respecto de lo que puede significar esto para su carrera youtuber y su reputaci√≥n, “El Fritanga” descart√≥ consecuencias.

“Esto a m√≠ no me mancha, no me pone triste ni enojado, porque todos est√°n hablando de m√≠”, asegur√≥.

Finalmente, el joven se√Īal√≥ que la gente lo ha tratado bien y que “todos tienen deudas, por lo que el tema no tiene mayor relevancia.

“La gente me ha tratado bien, cualquier cari√Īo, puro apoyo. (Otros) Siempre van a andar buscando las cosas malas. Todos tenemos deudas, sus cosas a m√≠ no me interesan”, concluy√≥.