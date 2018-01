Actriz Li Fridman lanza dura crítica sobre visita del Papa a Chile

A propósito de la contingencia y la llegada del papa…… Olivia: mama, por qué si la iglesia representa a dios y dios es bueno, la religión católica no permite que las personas sean libres y se casen con quien aman? Los niños son sabios 🙅🏼🙌🏼 No me gustan las instituciones abusadoras y enfermas que no respetan al ser humano Viva la libertad de expresión, de sentir, de ser, de amar, viva la diversidad <<<< #dosfridmanmejorqueuna>>>> @lasfridman Modelos: @li_fridman & Oli Dirección de Arte & Styling: @malditaundurraga Fotografía & Retoque: @erickeduardo.art Mua & Hairstyle: @constanzapaz.cl Trabajo de: @malditoestudio.cl

