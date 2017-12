Las diferentes reacciones de Raquel Argandoña ante las fotos de Nano y el desnudo de Kel

Hernán Calderón Argandoña se encuentra en el centro de la polémica debido a una serie de fotos donde aparece mostrando grandes cantidades de billetes, armas y mujeres en poses provocadoras.

Su madre Raquel Argandoña tuvo que referirse al tema en el matinal Bienvenidos, donde intentó bajarle el perfil a la situación y explicar que era un comportamiento de un joven normal.

“Mi hijo es una cabro joven, tiene 20 años, estudia, va a pasar a tercer año de Derecho, no toma, no se droga y gana su plata. Hace cosas de joven normal, tiene su personalidad, es un cabro sano. No le hace mal a nadie”, comenzó la panelista.

Tras ello explicó que no encuentra nada de malo a las polémicas imágenes. “Mi hermana me dijo ‘esas fotos, cómo se le puede ocurrir’. Ella es súper conservadora, yo no encuentro nada de malo, yo soy súper moderna, no se hagan los cartuchos. Son amigas de él, y lo hizo para ganar más seguidores”, agregó.

“Si tú me preguntas a mí, yo no lo encuentro grave. Yo no me voy hacer la cartucha, señora, le guste o no le guste. Yo respeto mucho su manera de opinar, pero también quiero que ustedes respeten la mía”, sentenció.

Una posición completamente distinta tuvo la exanimadora cuando su hija Kel Calderón realizó una sensual sesión de fotos para la revista Issue, en mayo pasado.

Todo comenzó cuando Argandoña participó en Vértigo junto a Vesta Lugg, donde la joven habló de su sensual video Turn off the lights, en el cual aparece desnuda.

La animadora del espacio Diana Bolocco le preguntó a Raquel Argandoña, si ella haría algo así o si dejaría que su hija lo hiciera, a lo que ella respondió con un rotundo “NO”. “Me muero… estás loco… le sacó la cresta”, dijo la exanimadora.

Incluso su padre Hernán Calderón fue muy critico con la joven licenciada en derecho.“Encuentro que se expone innecesariamente. No tenía ninguna necesidad (de hacerlo). No es propio de una mujer empoderada. Con esa foto lo único que hace es caer en una situación ordinaria“, sentenció en su momento.

En Bienvenidos, Argandoña explicó por qué la diferencia en el trato entre sus hijos. “Yo con la Kel soy más estricta que con el Nano. Todos dicen que es mi regalón, no es mi regalón. Lo que pasa es que el hombre siempre está más cerca de la mamá, porque se va más luego (…), mientras que la mujer recibe el pololo dentro de la casa”, señaló.

“Creo que le exigí más a la Kel, porque yo fui madre soltera en un tiempo en que era muy mal mirado, incluso me echaron de un canal (…) A ella siempre le dije ‘nunca te tienes que avergonzar de ser hija de una madre soltera’. Siempre la preparé para el choque, por eso yo quiero que ella sea perfecta en todo”, comentó.

“Y cuando veo que se toma una foto, que a mi parecer, encuentro osada para la carrera que ella estudió, para la profesión que ella estudio, yo la critico”, sentenció.

Cuando le preguntaron si pensaba que a Nano Calderón (quien también estudia derecho) le perjudicaría la polémica, ella lo negó tajantemente. “En el hombre es distinto, no sé por qué yo creo que es distinto”, finalizó.