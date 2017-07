Abraham García y su paso por Chile: Nunca he visto un país con tanta homofobia

Abraham García llegó a Chile desde España para participar en el reality Doble Tentación, y quedó tan encantado con el país que decidió quedarse a vivir acá. Sin embargo, es claro al hablar de los problemas que ha visto durante su estadía.

Y es que su peculiar forma de ser, le valió más de un comentario desagradable. “Yo aluciné un poco cuando llegué a este país, con toda mi buena fe, con todas las ganas, y me encuentro con que sólo por mi vestimenta, por cómo habló o por cómo puedo tratar a las mujeres, se me trata de gay. Sí, es cierto, nunca he visto un país con tanta homofobia, y eso me da rabia. Yo soy pro mundo gay”, explicó en una sincera entrevista con el portal AR13.

El exchico reality de 26 años asegura que no es gay y que tampoco dejará de mostrarse como realmente es. “Nunca voy a dejar de ser yo mismo y de vestir como visto, de hablar como hablo, porque nací así y así moriré ¿entiendes? Pero la gente siempre dice ‘sal del clóset’… Ojalá fuera gay y me gustaran los hombres, y las mujeres, ojalá me gustara todo ¿sabes? Me pondría ‘fino filipino’ como decimos en España y si ya no salí del armario a esta edad, dudo que lo haga”, sentenció.

Pollito hermoso 💕 . . @abraham_garcia_arevalo @abraham_garcia_arevalo @abraham_garcia_arevalo #abrahamgarcia A post shared by Abraham Garcia fans (@abrahamgarcia_cl) on Jul 12, 2017 at 9:28am PDT

“Obviamente no soy perfecto, pero lo que sí odio es que la gente discrimine y te insulte o te haga sentirte mal… ‘gay, maricón, sal del clóset”… perdona ¿eso es algo malo?, porque si es algo malo para ti creo que el que tiene un problema eres tú”, dijo.

Pero más allá del tema de la homofobia, García dice amar Chile. “Me encanta Chile, por eso me quedo a vivir aquí. Me encanta la tranquilidad que se respira aquí. La gente es muy amable, generosa y hospitalaria. Me encanta como trabajáis aquí, tanto movimiento de trabajo, de posibilidades para que uno pueda crecer”, confesó.

Recordemos que antes de llegar al país e ingresar al reality de Mega, Abraham fue parte de los realitys españoles Supervivientes, MTVSuperShore y GandiaShore.