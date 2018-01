Gal Gadot explica su épico desaire a James Cameron por críticas a la "Mujer Maravilla"

Viernes 05 enero de 2018 | Publicado a las 18:44 · Actualizado a las 18:47

La actriz israelí Gal Gadot (32) fue una de las grandes estrellas de 2017, luego de que interpretara a la Mujer Maravilla en la película sobre la heroína que realizó junto a la directora Patty Jenkins.

El filme fue de los más populares del año, conquistando a millones de fans en todo el mundo y recibiendo alabanzas de la crítica especializada por su tono feminista.

No obstante, no encantó a todos. Uno de sus detractores más famosos fue el director James Cameron (Titanic, The Terminator, Avatar), quien -en entrevista con el periódico inglés The Guardian– estimó que la cinta mostraba a la superheroína como un “ícono cosificado, y es sólo el Hollywood dominado por hombres haciendo lo mismo de siempre”.

En ese sentido, añadió que “no estoy diciendo que no me haya gustado la película, pero para mí es un paso hacia atrás. Sarah Connor (de su película The Terminator) no era un ícono de belleza”.

Las críticas de Cameron fueron reproducidas por gran cantidad de medios a nivel internacional, pero pese a lo polémicas, Gadot nunca se refirió a ellas… hasta ahora.

En entrevista con la revista estadounidense Entertainment Weekly, Gal por fin explicó, por medio de una declaración brutal, por qué nunca se molestó en responderle al director de Titanic.

“Porque no quería darle publicidad. Primero que todo, soy una gran fan de su trabajo. Sus películas son geniales. Él ha sido innovador en muchas de las cosas que ha hecho y no tengo nada más que alabanzas para su trabajo creativo y profesional”, expresó Gadot.

Siguiendo con la idea, concluyó que “cuando esto ocurrió, el momento en que pasó, él (Cameron) estaba promocionado una de sus películas. Parecía que estaba buscando publicidad y yo simplemente no quise dársela”.

Si bien la actriz no quiso sumarse a la controversia en ese entonces, la directora de la cinta, Patty Jenkins, sí le respondió a su colega, publicando una declaración en su cuenta en Twitter el 25 de agosto de 2017.

Allí, Jenkins aseguró que “la imposibilidad de James Cameron para entender lo que la Mujer Maravilla representa para las mujeres de todo el mundo no es una sorpresa considerando que, si bien es un gran cineasta, no es una mujer”.

“Si las mujeres siempre tienen que ser duras y rudas para ser fuertes, y no somos libres de ser multidimensionales o de celebrar un ícono femenino porque es atractiva y cariñosa, entonces no hemos avanzado mucho (…) No hay un tipo ‘correcto’ o ‘erróneo’ de mujer fuerte”, concluyó la directora.