Primer trailer de Cincuenta Sombras Liberadas revela hermoso traje de novia de Anastasia

Este domingo, en el cumpleaños de Anastasia Steele, se liberó un nuevo adelanto de la tercera y última entrega de la trilogía Cincuenta Sombras de Grey, titulada Cincuenta Sombras Liberadas.

Las imágenes presentan un breve vistazo al matrimonio de Christian Grey (Jamie Dornan) y Anastasia (Dakota Johnson), revelando el bello diseño de su traje de novia.

El vestido blanco sin hombros está cubierto por un delicado encaje y se abotona en la espalda. Además cuenta con una larga cola y un velo que cubre su rostro.

Pero no todo será romance, pues además de las escenas clásicas de sexo, la cinta también incluirá la presencia de un personaje que interrumpirá la felicidad de la pareja.

De hecho, en el breve trailer que dura alrededor de un minuto, se puede ver cómo el exjefe de Ana la ataca y amenaza con un cuchillo.

Cincuenta Sombras liberadas llegará a los cines el 8 de febrero del 2018.

Mrs. Grey will see you now. #HappyBirthdayAnastasia #FiftyShadesFreed pic.twitter.com/Aa2gHW4W61

— Fifty Shades Freed (@FiftyShades) 10 de septiembre de 2017