Rihanna encabezó los cientos de divertidos memes que dejó la gala Met

Este lunes se llevó a cabo la tradicional Gala Met, a la cual suele asistir la clase más alta de Nueva York, además de estrellas de la moda, el cine, la música y la televisión.

Cada una de las estrellas eligen cuidadosamente sus looks que este año debían inspirarse en el imaginario católico. Fue así como algunos se lucieron con hermosos y elegantes atuendos, mientras que otros simplemente decidieron acaparar las miradas con sus extravagantes diseños.

La gala fue seguida por millones de cibernautas quienes la disfrutaron en grande, y no sólo por ver a sus artistas favoritos, sino que también por divertirse con la gran cantidad de memes que surgieron del evento.

Como era de esperar Rihanna fue quien más inspiración dio a los creativos de siempre. Y es que su traje estilo Papal diseñado por la casa de moda Maison Margiela, era digno de destacar y admirar.

Por su parte, los chistes para Jared Leto no fueron pocos, pues el actor usó a su favor su parecido con la icónica representación de Jesús y llegó con una corona y un traje también llamativo.

El bronceado de Selena Gómez también fue fuente de risas, así como el traje de Frances McDormand e incluso la ausencia de Beyoncé y Lady Gaga.

Revisa aquí los mejores chistes y memes

Cuando te copian el outfit y encima les queda mejor #MetGala 😤😤😤😤 pic.twitter.com/nwBoElmkYm — Alan Bolton (@alanbolton_) May 8, 2018

Peregrinación de Nuestra Señora Rihanna de las Islas, Mayo 2018 #metgala pic.twitter.com/dDnnAMGSNY — césar miguel (@cesarmvm) May 7, 2018

Como cuando tienes concierto a las 11:00, coronación a las 14:00, y crucifixión a las 16:00.#MetGala pic.twitter.com/vrnJYWXH23 — Anita Porota (@Srta_Poroto) May 8, 2018

Cuando los cabrones de tus amigos no te avisan de que la fiesta de disfraces se ha cancelado #MetGala pic.twitter.com/4BfoJlxNEb — Laura Caso (@L_Caso) May 8, 2018

Y premio especial para los alumnos que obviamente no tuvieron ayuda de sus padres #metgala pic.twitter.com/igp8KLQnA8 — The Artist formerly known as Nebraska Jones. (@MCTaquitos) May 8, 2018

Beyoncé anda en el 2045, ella lució primero el tema del Met Gala 2018 pic.twitter.com/4J70AIx4lT — LARIZA (@larizamonrooy) 8 de mayo de 2018

“Travis Scott se ve como los malditos oficiales imperiales de Star Wars”

Travis Scott lookin like the damn Star Wars imperial officers 💀💀💀 #MetGala pic.twitter.com/0ahNFyVUiq — 90s lip gloss (@coconutotai) May 8, 2018

“Beyoncé llegando como el Espíritu Santo. Estupenda”.

“Katy Perry luce increíble”

Katy Perry looked awesome. pic.twitter.com/nbGFKCnfa0 — CreamShaft the Barbarian (@DrCreamShaft) May 8, 2018

“Ok Kim.. ahora lo entiendo”

“Al menos tenemos una actualización del meme ‘Lo estás haciendo genial cariño"”

At least we have a new updated version of the “you’re doing amazing sweetie.” meme #MetGala pic.twitter.com/r7y4l4PewC — antoine (@asxhaa) May 8, 2018

“Para todos los que están confundidos con los trajes de Kim y Kendall”.

“La razón por la que Beyonce y Gaga no aparecieron es porque ya usaron ese look #metgala”

The reason beyonce and gaga didn’t show is cause they’ve already done that look. #metgala pic.twitter.com/uWtC1ONMTk — Fiona Napier✌ (@FionaNapier) May 8, 2018

“Encuentra las diferencias”

“Cuando lo ordenas online vs lo que viene en el correo #MetGala”

when you order it online vs when it comes in the mail #MetGala pic.twitter.com/BBx8KrWQmh — Tyler McCall (@eiffeltyler) May 8, 2018

“Travis Scott está aquí luciendo como si estuviera supervisando la construcción de la próxima Estrella de la Muerte #MetGala”.

Travis Scott really out here looking like he's supervising the construction of the next Death Star #MetGala pic.twitter.com/irKmRU39Kd — Isaiah (@jamaicanuncle) May 8, 2018

“Yo posteando sobre la Gala Met”