¿Cómo nació la mala relación entre las reinas Letizia y Sofía de España?

El tenso momento vivido el domingo pasado por la familia real espa√Īola, dej√≥ de manifiesto la mala relaci√≥n entre las reinas Sof√≠a y Letizia.

Todo comenzó con la viralización de un video grabado tras la misa de Pascua de Resurrección en Palma de Mallorca, donde se ve cómo Letizia impide que su suegra se tome una foto junto a sus nietas, la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Cuando la experiodista se acerc√≥ a tocarle el cabello a Leonor, do√Īa Sof√≠a hizo un gesto para sacarla del medio, algo que hizo reaccionar a la joven princesa, quien de forma brusca se quit√≥ la mano de su abuela.

Al notar que algo estaba pasando, el rey Felipe se acercó a su familia y habló con su madre y su esposa, mientras que el rey Juan Carlos los miraba atentamente desde lejos.

Pelea en la Casa Real porque Letizia no deja que Sof√≠a se haga una foto con sus nietas. pic.twitter.com/LEjCk2nm0A — El Rabillo del OjO (@rabillodelojo) 3 de abril de 2018

Pero ese no fue el √ļnico desprecio que vivi√≥ la reina em√©rita, pues a los pocos minutos su nuera habr√≠a atacado otra vez. En la puerta de la catedral, y tras posar para las c√°maras junto a Leonor, Sof√≠a le da un tierno beso a su nieta. Acto seguido, la ni√Īa se acerca a su madre, quien le hace un gesto en la frente.

Cibernautas que vieron el video aseguran que la exlectora de noticias estaba limpiando el beso que su suegra le dio a su hija, mientras que otros aseguran que simplemente fue un gesto de cari√Īo con la ni√Īa.

Había más. Letizia limpia el beso de la Emérita de la frente de la infanta.

(Via @JesusCintora) pic.twitter.com/0OMys62PGQ — Max Pradera (@maxpradera) 3 de abril de 2018

Ambos momentos confirmaron los rumores que desde hace a√Īos aseguraban que las reinas no se llevaban nada bien, a pesar de las sonrisas gentiles que se brindaban en p√ļblico.

Pero ¬Ņc√≥mo naci√≥ esta rivalidad?

Comencemos desde el principio.

Cuando el entonces príncipe Felipe anunció en 2003 sus intenciones de contraer matrimonio con la periodista Leticia Ortiz, su familia, especialmente su padre Juan Carlos I, no vio con buenos ojos el enlace pues no sólo se trataba de una plebeya, sino que además era una mujer separada y de carácter fuerte.

Pese a lo que muchos pensaron, la reina Sof√≠a no fue una de las que se opuso al matrimonio, al contrario, la monarca apoy√≥ a su hijo favorito. “La reina recibi√≥ con afecto y complicidad a Letizia. Acept√≥ y confi√≥ en las razones que le dio su hijo para elegirla. Tampoco creo que le pillase por sorpresa el que su hijo eligiese a una mujer que no era de la realeza porque un t√≠o de la reina, Alejandro I, se cas√≥ en los a√Īos 30 con una griega que tampoco era de la realeza, Aspasia Manos”, afirm√≥ la bi√≥grafa de Sof√≠a, Pilar de Ar√≠stegui, al diario La opini√≥n de M√°laga.

Durante esos a√Īos, la reina se encarg√≥ de ayudar a su futura nuera y de cierta forma la “adopt√≥”. Seg√ļn el diario espa√Īol El Pa√≠s, Letizia incluso quiso agradecer el apoyo de su suegra en una de sus primeras apariciones p√ļblicas como novia oficial del pr√≠ncipe de Asturias.

“A partir de ahora y de forma progresiva voy a integrarme en esta nueva vida con las responsabilidades que conlleva y con el apoyo y cari√Īo de…”, se√Īal√≥ antes de ser interrumpida por Felipe, a quien hizo callar de inmediato. “D√©jame terminar… Con el cari√Īo de los Reyes y el ejemplo impagable de la Reina”, agreg√≥ sacando risas en los presentes.

Todo ese cari√Īo y buena relaci√≥n comenz√≥ a cambiar cuando nacieron las hijas de Letizia y Felipe: Leonor y Sof√≠a. La reina, que siente un cari√Īo especial por su hijo mayor, quer√≠a estar presente en la vida de sus nietas. Para ello visitaba a la familia con frecuencia, ya que todos viven en el Palacio de la Zarzuela, aunque a un kil√≥metro de distancia.

Poco a poco Letizia comenz√≥ a disminuir aquellos encuentros debido a que consideraba que alteraba el estricto horario y dieta de las ni√Īas, pues como toda abuela les llevaba pastillas de regalo, ya que consideraba que las peque√Īas llevaban una vida demasiado estructurada.

Pero lo que en realidad molesta a Sofía es que, al parecer, aquella regla se aplica sólo a ella, pues la madre de Ortiz, Paloma Rocasolano, no tiene restricciones para pasar tiempo con sus nietas, de hecho, es ella (más dos institutrices) quien suele quedarse con la princesa y la infanta cuando su madre sale de viaje.

Seg√ļn la periodista espa√Īola especializada en temas de la realeza Pilar Eyre, la reina Sof√≠a coment√≥ con l√°grimas en sus ojos a sus familiares en Grecia, que no la dejaban ver a las ni√Īas. “No s√© ni como est√°n. No me dejan verlas, vivo al lado y no puedo ir a su casa”, habr√≠a dicho.

Cuando el tema de las visitas comenzó a convertirse en un problema, Felipe tomó el asunto en sus manos y comenzó a llevar a sus hijas todos los viernes en la tarde a ver a sus padres, momento en que los abuelos podían disfrutar a sus nietas. Sin embargo, cuando el rey Juan Carlos abdicó en 2014 y el príncipe de Asturias asumió el poder, los encuentros comenzaron a disminuir.

Caso Nóos

Las cosas siguieron empeorando cuando estall√≥ el caso N√≥os, un esc√°ndalo de corrupci√≥n pol√≠tica que involucr√≥ a I√Īaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, hija de Sof√≠a y hermana de Felipe.

Dentro de la investigaci√≥n se filtraron correos privados de Urdangarin, donde hablaba mal de la familia real e incluso se burlaba cruelmente de Letizia, lo que desat√≥ la furia de la entonces princesa de Asturias, quien se aline√≥ con la estrategia de la Corona de alejar a I√Īaki y a la infanta Cristina de la Corona.

El hombre fue procesado por fraude fiscal, malversación de fondos y blanqueo de capitales a través de la fundación sin fines de lucro Nóos, sin embargo, logró evadir la cárcel, al igual que su esposa, quien también fue imputada.

En 2015, Felipe, ya convertido en rey, les revoc√≥ el t√≠tulo de duques de Palma de Mallorca y evit√≥ que aparecieran en p√ļblico con su familia, algo a lo que la reina Sof√≠a se opuso firmemente, pues quer√≠a mantener a su familia unida.

De hecho, ese mismo a√Īo, la reina em√©rita invit√≥ a su hija y su esposo a participar en la ceremonia por el 50¬ļ aniversario de la muerte de su padre, el rey Pablo de Grecia, realizada en el palacio de Tatoi, en Atenas.

All√≠ se encontraron con Letizia y Felipe, quienes evidentemente molestos rechazaron la invitaci√≥n a participar en el tradicional almuerzo y regresaron a Espa√Īa solos.

Al parecer tras la viralizaci√≥n del video, la pelea est√° a√ļn m√°s lejos de terminar.