Kate Moss llegó a Chile cinco días antes de lo esperado

Esta ma√Īana lleg√≥ #KateMoss a #Chile desde #Londres en un vuelo de la compa√Ī√≠a british. La supermodelo viene acompa√Īada de su hija y cinco amigas, quienes ir√°n rumbo a #Zapallar y el martes ser√° nombrada embajadora del @museodelamoda de #Santiago

A post shared by Revista Cosas Chile (@revistacosas) on Apr 4, 2018 at 7:00am PDT