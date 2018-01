Margot Robbie se coronó como la peor vestida de los Critics’ Choice Awards

Viernes 12 enero de 2018 | Publicado a las 00:15

Margot Robbie vivió una noche muy especial este jueves, luego de ganar el premio a Mejor Actriz de Comedia de los Critics’ Choice Awards.

La actriz de 27 subió al escenario visiblemente emocionada para recibir el galardón por su trabajo en I Tonya, donde interpreta a la polémica expatinadora olímpica Tonya Harding.

Pero mientras ella celebraba su triunfo, en redes sociales era muy criticada por su elección de vestuario. La artista apareció con un diseño de Chanel poco favorecedor con rayas horizontales y un borde de encaje.

El look también incluyó un cinturón dorado con piedrería, sandalías doradas y un peinado alto que despejaba su rostro.

Recordemos que Robbie no sólo estaba nominada como Mejor Actriz de Comedia, sino que también como Mejor Actriz, donde compitió con Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri), Meryl Streep (The Post), Jessica Chastain (Molly’s Game), Sally Hawkins (The Shape of Water) y Saoirse Ronan (Lady Bird). Finalmente fue McDormand quien se llevó el premio.

El mismo diseño ya había sido utilizado por Kristen Stewart en una sesión de fotos para la revista Harper’s Bazaar, realizada el año pasado.