Revelan fotos inéditas de Lady Di y príncipe William cuenta la divertida broma de su madre

Rare: never-before-seen photo of Princess Diana playing with Prince Harry. The image was snapped by Prince William, when he was nearing his third birthday [1985], during the royal family's annual holiday onboard the royal yacht Britannia ■ صورة نادرة: اﻷميرة ديانا تلعب مع طفلها الرضيع اﻷمير هاري، في صورة لم تنشر من قبل لهما معا. التقط هذه الصورة العفوية المصور الصغير اﻷمير ويليام، عندما كان في الثالثة من عمره فقط [في عام 1985]، وذلك خلال العطلة الصيفية السنوية التي كان يقضيها أفراد العائلة المالكة على متن الباخرة الملكية 'بريطانيا' [للتجول حول الجزر البريطانية] ■ #princessdianaforever #humanitarian #princessofwales #princessdiana #gb #hertruestory #kensingtonpalace #uk #thebritishroyalfamily #theroyalfamily #thebritishmonarchy #queenofhearts #instagood #instaroyal #instalike #di #fashionicon #peoplesprincess #style #glamorous #icon #foreveryoung #uk #الأميرة_ديانا #أميرة_ويلز #أميرة_القلوب #الأميرة_ديانا_لﻷبد #بريطانيا

