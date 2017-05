"El General" habla de su nueva vida religiosa y dice que su música era "de Satanás"

El artista tras clásicos bailables de los 90 como El Meneito o Muévelo, hace varios años dejó atrás su vida en el espectáculo para acercarse a Dios.

El cantante panameño Edgardo Franco, más conocido como “El General”, decidió decirle adiós a los escenarios para llevar una vida cristiana y unirse a la congregación de los Testigos de Jehová.

Actualmente, se dedica a golpear puertas en su misión evangelizadora por los barrios más pobres de su país.

Así lo señaló en una entrevista con el canal peruano Latina, donde habló de su actual vida cristiana, a 13 años de haberse alejado de los escenarios en 2004, cuando hizo su última gira.

“Yo tenía sueños de cuando era pequeño de lograr ser un cantante famoso, pero conocí la verdad. Sucede que no había despedido estos sueños de mi corazón y entonces me puse a escuchar esas malas compañías de antes y ellas me jalaron con sus anzuelos y me trajeron a ese estudio de grabación”, dijo el cantante.

Actualmente, Franco cree que el Diablo tuvo que ver en sus canciones. “Las letras (de sus temas) causaban conflicto con mi conciencia, pero me dieron unos tragos y las grabé. Esas canciones sonaban en todas las radios. Ese fue un trofeo de parte de Satanás”, aseguró.

“Jehová nos da los talentos y queremos utilizar nuestro talento para Jehová. Uno nunca debe darle la espalda a Jehová, uno debe ser fuerte”, añadió.

