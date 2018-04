Campeón de juegos de pelea SonicFox gana campeonato de Dragon Ball FighterZ en "Fursuit"

Las competencias de juegos de pelea siempre son √ļnicas, sea por la habilidad de los combatientes o por las graciosas acciones de los competidores, pero nadie se esperaba que un campe√≥n m√ļltiple de juegos como Injustice, Mortal Kombat X y Skullgirls llegara a competir en un “Fursuit”.

Los “Fursuit” son trajes hechos a pedido que pueden valer miles de d√≥lares, y son utilizados por la sub-cultura “Furry” en internet. √Čste es un grupo de gente que se une por un inter√©s com√ļn por el arte y entretenimiento protagonizado por animales antropom√≥rficos -como las series de videojuegos Starfox o Sonic The Hedgehog – y en muchos casos crean sus propios personajes que funcionan como avatares en esta comunidad.

Dominique McLean, conocido bajo el seud√≥nimo de “SonicFox”, hab√≠a tomado un descanso de la comunidad de juegos de pelea, luego de perder un set contra Goichi “GO1” Kishida, retornando oficialmente al circuito en el campeonato Clutch 2018.

Sin embargo, McLean volvi√≥ renovado y asegur√≥ estar determinado a probar que era el mejor en la competencia oficial nuevamente, prometiendo hacerlo con un reto auto-impuesto: Ganar el torneo usando el “Fursuit” que hab√≠a comprado unas semanas atr√°s. como lo explic√≥ en vivo a trav√©s de la plataforma Twitch.TV

El “Fursuit” de McLean fue personalizado de acuerdo al avatar que √©l utiliza en Twitter y otras redes sociales, un zorro azul con toques rojos y negros de ojos verdes.

McLean se mostr√≥ de buen humor durante las peleas, y tanto el p√ļblico como los otros competidores se vieron confundidos por la acci√≥n, pero aplaudieron su habilidad en ambos juegos en competencia, obteniendo el primer lugar en el torneo de Dragon Ball FighterZ y Injustice 2.

Para la comunidad de juegos de pelea, era prácticamente un hecho de que McLean ganaría el campeonato luego del primer par de rondas, pero nadie esperaba que él pudiese completar toda la competencia utilizando el traje. Lo cual logró sin problemas, coronándose de campeón en Injustice 2 y Dragon Ball FighterZ.

“¬ŅEs esto una sorpresa? No s√©, pero sus adaptaciones fueron clave para lograrlo”, afirm√≥ uno de los anunciadores con aire al anunciar los resultados.

Es importante notar que no pudo usar un “Fursuit” completo, ya que las partes que cubren sus manos ser√≠an demasiado grandes para utilizar un control normal, por lo cual se las sacaba cada vez que iba a competir. La cabeza del traje tambi√©n no le permit√≠a una visi√≥n clara, por lo que de hecho compiti√≥ con una desventaja directa en comparaci√≥n con todos sus contrincantes.

De todas formas, McLean se ha jactado de su logro a través de Twitter, donde ha invitado a tanto la comunidad furry como los gamers apegados a los juegos de pelea a intentar superarlo.

