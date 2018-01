Seis simples consejos para comenzar a coleccionar juegos de Nintendo 64

Domingo 21 enero de 2018 | Publicado a las 13:58

Nintendo ha tenido muchas consolas amadas por el público en su larga trayectoria, pero una de las más queridas por todos los fans de la gran N es el famoso Nintendo 64 (1996), el cual nos dio clásicos que hasta el día de hoy todavía son utilizados como el standard de oro para juegos de aventura, plataforma e incluso de disparos en primera persona.

Muchos gamers experimentaron gráficas en 3D por primera vez con esta consola, lo cual la ha convertido en una de las más codiciadas a la hora de crear una colección de videojuegos retro.

Pero hay muchas personas que rápidamente pasan del entusiasmo a la frustración cuando buscan comprar una consola considerada “antigua” como esta, ya que es difícil saber cuánto deberían costar los juegos o lograr identificar un problema. Peor aún, pueden verse estafados por alguien que puede saber más del tema.

Para remediar eso, hoy les vamos a dar seis consejos simples de seguir para comenzar y mantener tu propia colección de Nintendo 64.

1) ¿Dónde compro un Nintendo 64?

Debido a que la producción del Nintendo 64 se descontinuó en 2003, no puedes simplemente ir a una tienda moderna de videojuegos y comprar uno. No obstante, existen formas de adquirir una de estas consolas a un precio razonable.

Una de las opciones más convenientes es buscar en sitios de compra y venta como Mercado Libre o Yapo.cl, donde normalmente puedes encontrar este tipo de dispositivos usados.

Un Nintendo 64 en buenas condiciones, con control y cables, puede costar entre 40 a 80 mil pesos en promedio. Esta es la vía más recomendable, ya que ambos sitios tienen formas de revisar la reputación del vendedor, lo cual te garantiza si obtendrás un buen producto o no.

También existen múltiples tiendas de juegos usados en nuestro país donde puedes encontrar consolas antiguas y sus accesorios. En el caso de Santiago y Concepción, las galerías siempre tienen por lo menos una tienda de este estilo, donde puedes preguntar sobre las consolas que tienen, o si conocen un lugar donde ofrecen lo que buscas.

Lo importante es tener paciencia y buscar una buena oferta. Recuerda que estas consolas son antiguas y tuvieron buenas cifras de ventas, por lo que no necesitas saltar encima de una oferta de inmediato, y siempre tendrás tiempo para comparar precios.

2) Infórmate sobre el precio promedio

El costo es probablemente el punto más difícil de juzgar sobre un juego o accesorio antiguo. En el caso del Nintendo 64, debido a que estos vienen en cartuchos plásticos pueden costar más que un juego de Playstation 1, pero duran mucho más.

Un juego de Nintendo 64 “suelto”, o sea, sin su caja original y manual, cuesta entre 15 y 30 mil pesos dependiendo de la popularidad del juego (Super Mario 64, por ejemplo, cuesta más que Dark Rift). Si quieres un juego nuevo en caja, te puede llegar a costar más de 100 mil pesos, por lo cual no es recomendable a menos de que sea un título muy especial para ti.

Existen sitios como Pricecharting.com a través de los cuales puedes revisar el precio promedio de un juego o accesorio, lo que te ayudará a saber si estas obteniendo una buena oferta, o si te están cobrando un poco más de lo debido.

3) Recuerda darle una manito de gato de vez en cuando

El Nintendo 64 es una consola hecha para durar, pero eso no significa que no necesite un toque de limpieza externa de vez en cuando.

Si un cartucho no funciona, quizás te veas tentado a usar la antigua técnica de soplar los contactos. No hagas esto, ya que puedes dañar tu juego. En vez, utiliza un palito de algodón para limpiar los contactos con cuidado. Esto no daña el juego en sí, y es una mejor forma de garantizar que funcione. Se puede hacer seco, o utilizando un poco de alcohol.

Muchos “problemas” del Nintendo 64 pueden arreglarse con el minimo de atención cada par de semanas, y siempre es buena idea buscar en foros dedicados a los juegos retro por más consejos e ideas.

4) No te sientas mal de comprar controles y accesorios no oficiales

Si quieres coleccionar para el Nintendo 64, lamentablemente tendrás que acostumbrarte a que no siempre es posible obtener un accesorio original para la consola. Esto se debe a varios factores, entre ellos la edad y los materiales que uso Nintendo.

En particular, el control del Nintendo 64 sufre de un grave problema: el stick de control utiliza una pequeña pieza de plástico para mantenerse firme, pero esta se deteriora rápidamente, y por tanto los controles viejos quedan sueltos. Existen alternativas de reemplazo hechas por compañías no afiliadas con Nintendo que utilizan mejores materiales, y que funcionan mucho mejor, pero claro, no son auténticas.

De la misma forma, no existen muchos cables de video o de electricidad oficiales de reemplazo, debido a que estos ya no están en producción oficial. Existen pequeñas compañías dedicadas a crear alternativas y reemplazos que siempre tienen ofertas disponibles para arreglar estos dilemas a precios bajos. No tendrá el sello de la gran N, pero logra el objetivo igual.

5) El televisor es tan importante como la consola

Si estás jugando tu nuevo Nintendo 64 en un televisor moderno, quizás te des cuenta de que la calidad de imagen no es la óptima. Eso no es sólo culpa de los cables, sino también se explica por el hecho de que la consola no fue pensada para este tipo de TV.

En cambio, lo ideal es que utilices un televisor CRTV, es decir, que tenga pantalla plana. Eso sí, existen otras alternativas, como el cable S-Video que funcionará mejor en un televisor actual. Es una forma simple de mejorar tu experiencia de manera drástica.

Estos cables pueden ser comprados por un precio entre 10 y 20 mil pesos, dependiendo del área donde te encuentras. Tal como en el ejemplo anterior, es recomendable que busques con paciencia para encontrar buenas ofertas.

6) ¿Y si todo falla o no me alcanza el dinero ahora?

Si no logras encontrar una consola, o no quieres lidiar con todos los problemas de mantener un Nintendo 64, existe la posibilidad de usar emuladores.

Programas como Project 64 te permiten jugar títulos de Nintendo 64 en tu propio computador, siempre y cuando tengas acceso legal a una copia digital del juego (llamada ROM).

Lamentablemente no todos los juegos de Nintendo 64 funcionan correctamente con estos programas, pero en caso de que no tengas otra opción, es simple de instalar y utilizar.

Dicho esto, también existe la posibilidad de que Nintendo lance un 64 mini en el futuro. Después de todo, ya han lanzado el NES y SNES mini. El problema es que esto no es garantizado, ya que la compañía probablemente no quiere accidentalmente devaluar sus proyectos actuales con demasiados objetos basados puramente en nostalgia.

También está el problema de que un sistema de ese tipo tendría una selección de juegos limitada, la cual no podría expandirse. Para muchos que buscan juegos más específicos, esto podría ser un grave dilema.

Por supuesto, si sólo quieres un par de juegos y tienes paciencia, quizás valga la pena esperar a ver qué es lo que hace la gran N sobre esta idea.

Estos son solo un par de consejos que podemos dar para que comiences tu colección de Nintendo 64, aunque claro, no son los únicos. ¿Tienes tú un consejo o idea para los que recién están entrando en el mundo de las colecciones retro? ¡Dinos en los comentarios!