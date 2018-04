Gmail habilitó su nueva interfaz: conoce cómo activarla

El servicio de correo Gmail habilitó recientemente su nueva interfaz, la que presenta un estilo más moderno y actualizado.

Se trata de una versión que busca reorganizar la bandeja de entrada, además de ofrecer funciones como la visualización de próximos eventos y la gestión de correos.

Para activarla, tan s√≥lo debes tener abierta tu bandeja de entrada e ir a “Configuraci√≥n” en el costado superior derecho.

Una vez que pinches ah√≠ se desplegar√°n varias opciones, dentro de las cuales aparecer√° “Prueba el nuevo Gmail”.

De inmediato el navegador cargar√° la nueva interfaz, la que si bien mantiene el estilo de la que ya conocemos, presenta algunos detalles renovados.

If you don‚Äôt know, now you know. ūüĎÄ the new Gmail ‚Üí https://t.co/aToXavruhI pic.twitter.com/nEf8zsj3f0

— Gmail (@gmail) April 25, 2018