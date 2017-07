3 astronautas se sumaron a la Estación Espacial Internacional

Tres astronautas, de Estados Unidos, Rusia e Italia, se sumaron este viernes a la tripulación de la Estación Espacial Internacional (ISS) para una misión de cinco meses, indicó la NASA.

Según imágenes de televisión difundidas en directo por la agencia espacial rusa Roscosmos, la tripulación integrada por el estadounidense Randy Bresnik, el ruso Sergei Ryazansky y el italiano Paolo Nespoli, despegó a las 15:41 horas (GMT) a bordo del cohete Soyuz MS-05 desde el centro espacial de Baikonur.

Seis horas más tarde, tras orbitar cuatro veces alrededor de la Tierra, la nave se acopló a la estación espacial.

Los tres hombres se sumaron en el laboratorio orbital al actual comandante ruso Fiodor Yurchijin, y los astronautas estadounidenses Peggy Whitson y Jack Fischer.

Por primera vez desde abril, la ISS cuenta con una tripulación de seis personas a bordo.

“Querida Tierra, te dejo hoy por un tiempo, saborearé la vista que tendré de ti cuando te observe desde allá arriba, esta noche”, escribió en un mensaje de Twitter Randy Bresnik.

Dear Earth, I leave you today for little while, I will relish the view of you as I gaze upon you from the night’s sky tonight. pic.twitter.com/rfS07lkCz3

