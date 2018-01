Exvocalista de t.A.T.u. se reunirá con el Movilh en su visita a Chile

Miércoles 24 enero de 2018 | Publicado a las 17:50

La cantante y exvocalista del dúo t.A.T.u, Lena Katina, se reunirá este jueves 25 de enero a las 16:30 horas con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh).

Esto en el marco de su visita a Santiago, donde realizará un concierto el viernes 26 de enero para promocionar su disco Esta soy yo, versión en español de su álbum debut en solitario, This Is Who I Am, editado en 2014.

Durante la cita, a realizarse en Baleduc (ubicado en avenida Matta 129), el Movilh distinguirá a la artista por su apoyo a los derechos LGBTI.

Este no es el primer acercamiento entre la organización y la cantante, ya que en junio de 2013 Katina envió desde Rusia un mensaje de apoyo al Movilh.

La agrupación considera que eso fue “un gran acto de valentía”, porque en ese mismo mes Rusia había aprobado por 436 votos (en una cámara de 450 diputados) una polémica ley que impide las marchas del Orgullo, así como entregar y difundir cualquier mensaje positivo sobre la homosexualidad o la transexualidad durante un plazo de 100 años.