La Cumbre del Rock Chileno anuncia los horarios que tendrán sus cuatro escenarios

Lunes 08 enero de 2018 | Publicado a las 09:32

Un total de 43 bandas nacionales serán parte de la quinta edición del más multitudinario festival de música chilena el próximo 27 de enero, el cual arrancará desde las 13:00 horas en Club Hípico con el blues de El Cruce y Mamma Soul. A ellos se sumarán, en cuatro escenarios, Los Jaivas, Chancho en Piedra, Joe Vasconcellos, Ana Tijoux, Gepe, Banda Conmoción y Matanza en el cierre, entre otros.

Los puntos de música en la explanada serán: Escenario Jorge González, Escenario Violeta Parra, Escenario Víctor Jara y Escenario Gato Alquinta, en reconocimiento a cuatro fundamentales de la música chilena.

Todo comenzará con el blues de El Cruce entre las 13:00 y 13:30 horas (Esc. Jorge González) y el grupo femenino Mamma Soul (Esc. Víctor Jara). Y desde las 13:30 horas, el rock de RAMA (Esc.Violeta Parra) y la cantautora folk Yael Meyer (Esc. Gato Alquinta).

Desde las 13:50 se escucharán las canciones pop de María Colores (Es. Jorge González) y el grupo emergente Dixon (Esc. Víctor Jara); a las 14:10 Santropia (Esc. Violeta Parra) y el sonido urbano de Mariel Mariel (Esc. Gato Alquinta), mientras que desde las 14:30 será el turno del rock progresivo de Crisálida (Esc. Jorge González) y la propuesta solista de Rulo (Esc. Víctor Jara). A las 14:50 horas, por otro lado, será el turno de los 50 años de rock y blues de Aguaturbia (Esc. Violeta Parra) y el pop romántico y oscuro de Tormenta , el nuevo proyecto de Cristian Heyne (Esc. Gato Alquinta).

A las 15:10 viene Electrodomésticos en el escenario Jorge González. Luego vendrá el rap combativo de Portavoz (16:10), LÓPEZ (17:10), el pop de Denise Rosenthal (18:10), los éxitos de Gepe (19:10) y las canciones de Chancho en Piedra (20:20). A las 21:50, subirá La Regia Orquesta liderados por Álvaro Henríquez con la música de La Negra Ester y a las 23:25 Javiera y Ángel Parra presentarán el espectáculo “Las Últimas Composiciones de Violeta Parra”, en tributo a su abuela.

En el escenario Violeta Parra: Ases Falsos (15:40), los hits de Supernova (16:40), De Saloon (17:40), la revelación de Camila Gallardo (18:40), Movimiento Original (19:50), la perdurabilidad y vigencia de Joe Vasconcellos (21:05), el concierto y homenaje a Los Jaivas (22:35) y el cierre electrónico con Matanza (00:20).

Mientras, en el escenario Víctor Jara, desde las 16:10, estarán Camila Moreno, el punk-rock de Fiskales Ad Hok (17:10), el debut de Lanza Internacional (18:10), Quilapayún (19:10), los éxitos de Saiko (20:20), Ana Tijoux (21:50) y desde las 23:35 la música bailable con Moral Distraída, grupo revelación 2017.

En paralelo, desde las 15:40 en el escenario Gato Alquinta: Tomo Como Rey, Weichafe (16:40), el internacional Alain Johannes Trío (17:40), We Are The Grand (18:40), el esperado regreso a los escenarios de Cecilia, La Incomparable (19:50) y la fuerza en vivo de Sinergia (21:05). El cierre del escenario estará a cargo del carnaval de Banda Conmoción.

Las entradas están a la venta en sistema Ticketek (pre-venta 4 $23.500 general y $55.000 VIP hasta el 19 de enero). Niños de 11 años, o menores, no pagan si están acompañados de un adulto responsable (1 niño por 1 adulto).