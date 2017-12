Sueño intacto: Una mujer fantástica queda dentro de la lista corta para los Premios Oscar

Este jueves La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas anunció las nueve películas que competirán por una nominación al Oscar por Mejor Película Extranjera. La denominada lista corta dejará sólo cinco producciones definitivas que anunciará el próximo 23 de enero.

Una de las películas semifinalistas que sigue con la posibilidad intacta de ser nominada para la estatuilla dorada, es la chilena “Una mujer fantástica”, del director Sebastián Lelio, protagonizada por la actriz transgénero Daniela Vega.

Junto con la producción nacional quedaron seleccionadas In the Fade (Alemania), On Body and Soul (Hungría), Foxtrot (Israel), The Insult (El Líbano), Loveless (Rusia), Félicité (Senegal), The Wound (Sudáfrica) y The Square (Suecia).

Según el sitio informativo The Hollywood Reporter también hay algunas omisiones notables notables: Angelina Jolie no pudo ganar una nominación para su película First They Killed My Father, que fue presentada por Camboya y también ganó una nominación al Golden Globe.

Asimismo, la lista que tampoco encontró un cupo para Francia, fue BPM de Robin Campillo (Beats Per Minute), sobre activistas contra el SIDA, que sí ganó el Gran Premio en Cannes.

La lista de películas fue elegida entre un registro de 92 títulos que fueron presentados por sus respectivos países. Las seleccionadas ahora se proyectarán en los comités de Nueva York, Los Ángeles y Londres.

Recordemos que la 90º versión de los Oscar se llevarán a cabo el domingo 4 de marzo en el Dolby Theatre de Hollywood & Highland Center y serán televisados ​​en vivo por ABC.