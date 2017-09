Santiago a Mil: Lanzan la promoción "Abono en Blanco" para incentivar ventas de boletos

Bajo el lema #LaFiestaDelTeatro, el Festival Internacional Santiago a Mil se prepara para celebrar sus 25 años de vida este 2018 con una parrilla ¡llena de sorpresas! Entre ellas, los imperdibles espectáculos ya confirmados como la coreografía multitudinaria Le Grand Continental ®; Krapp’s Last Tape de Robert Wilson; King Size de Christoph Marthaler; After the Rehearsal/Persona de Ivo van Hove y Natale in casa de cupiello, con el cual aterrizará por primera vez en Chile, Antonio Latella.

Desde la organización, han preparado diferentes descuentos y promociones para asegurar una masiva asistencia en la celebración de 25 años de Santiago a Mil.

El primero de estos beneficios es el Abono en Blanco: Bajo es slogan ¡Compra ahora y elige después que ver! Desde este sábado 30 de septiembre y hasta el miércoles 11 de octubre, todos los interesados podrán obtener un ticket que les permitirá acceder a entradas para cualquier espectáculo de Santiago a Mil 2018 con un 50% de descuento.

De esta forma, en las casi dos semanas que estará disponible el abono, se podrá elegir entre cuatro categorías de precios que inmediatamente duplicará el valor de lo adquirido: $60.000, $40.000, $20.000 y $5.000. Además, “si lo canjeas antes del 30 de noviembre, podrás acceder incluso a las mejores ubicaciones de tus obras favoritas”, informan desde la organización.

Gran lanzamiento de Abono en Blanco

Por la compra del Abono en Blanco el mismo sábado 30 de septiembre desde las 10:00 horas presencialmente en la Boletería Teatral de Costanera Center (Nivel 1), las primeras 50 personas que compren sus abonos, obtendrán una entrada para The Tiger Lillies perform Hamlet, uno de los tres espectáculos que serán parte de la cuarta extensión del Festival Internacional de Buenos Aires (FIBA) en Chile a desarrollarse entre el 7 y el 14 de octubre en el Teatro Municipal de Las Condes..

Además, entre todas los abonados presencialmente el día 30 de septiembre se sorteará un Abono en Blanco adicional, equivalente al adquirido.

El Abono en Blanco se podrá adquirir desde el 30 de septiembre de manera presencial en Boletería Teatral de Costanera Center (Nivel 1) y en FITAM o en Daleticket.cl , sin cargo por servicio. Este beneficio estará disponible hasta el miércoles 11 de octubre, día del lanzamiento de la programación de Santiago a Mil 2018 que se realizará a las 18:30 horas en la Plaza de la Constitución con grandes sorpresas en torno a la celebración de los 25 años.