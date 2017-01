Programación lunes: Amplia cartelera teatral destaca en Santiago a Mil 2017

Desde Uruguay se estrena la obra de teatro Rabiosa Melancolía de la compañía La Morena, bajo dirección de Marieanella Morena, en Centro GAM, a las 21 horas. Una emotiva historia que pone en escena a tres hermanos adultos que ansían el regreso de su madre muerta y para lograrlo, mantienen vivas las cuatro comidas del día, mientras reproducen el recuerdo de sus vidas a través de esta rutina familiar.

Mientras, que el montaje teatral Lo único que necesita una gran actriz, es considerada una gran obra y llega triunfante desde México, bajo la dirección de Damián Cervantes, para presentar su primera función en el Teatro Universidad Mayor, a las 19 horas. Una creación colectiva de la compañía Vaca 35 Teatro en Grupo, inspirada en Las criadas de Genet, observa la devastación de los estereotipos sociales, la marginación y la nula posibilidad de expiación. Una obra premiada en Cuba y en el Festival Mess de Bosnia y Herzegovina.

Morir de amor, segundo acto inevitable: viaja desde Colombia para presentar un montaje donde los espectadores son llevados al espacio teatral no convencional para hacerlos parte de un rito fúnebre íntimo, a manos de la compañía La Maldita Vanidad y bajo la dramaturgia y dirección de Jorge Hugo Marín. 21.30 horas en Teatro San Ginés.

Espectáculos en calle (gratuitos)

0.00 a 20.00 horas. ANOTHER PLACE (AUDIO-RECORRIDO/REINO UNIDO-PALESTINA-SIRIA). Desde Descubre Santiago a Mil en Costanera Center hasta Embajada de Siria.

10.00 a 20.00 horas. APPRECUERDOS (AUDIO-RECORRIDO/CHILE-ALEMANIA). Desde Centro GAM y Centro Cultural Estación Mapocho

13.00 y 19.00 horas. ESTRENO AS FAR AS MY FINGERTIPS TAKE ME (PERFORMANCE/INSTALACIÓN/FUNCIONES UNIPERSONALES – LÍBANO/PALESTINA). En Centro GAM.

21.00 horas. SEGUNDA FUNCIÓN EN SANTIAGO DE DUNDU-LUZ DE VIDA (PASACALLE-MÚSICA /ALEMANIA). En calle 5 de Abril con El Escorial hasta 5 de Abril con 7 de Octubre, Estación Central.