En una sociedad donde aún persisten ciertos estereotipos de género, ser madre de varones conlleva desafíos y aprendizajes únicos.

Abby Rodman, psicóloga estadounidense, compartió su experiencia como madre de tres hijos varones, y como terapeuta, en una columna del HuffPost titulada “9 verdades que las mamás de varones necesitan saber”.

Aquí te presentamos los puntos esenciales que Abby considera fundamentales para que las mujeres que viven esta experiencia, que muchas veces lleva consigo comentarios que pueden ser ofensivos por parte de otras personas.

La psicóloga señala que aunque a veces les gustaría responder ofensivamente, con el tiempo ha sabido apreciar “la belleza irreprimible, las ventajas y los desafíos de ser la madre de sólo varones”.

1. Cuando eres madre de varones, eres su primer amor

Eres el primer modelo de amor que conocerán. Te enamoras de tus hijos y ellos de ti de la manera más saludable imaginable. Aprenden de ti cómo amar a las mujeres y ser amados por ellas.

2. Eres su prototipo de mujer

Eres el modelo de respeto y amabilidad. Los niños con mamás fuertes buscan mujeres similares como pareja y son mejores compañeros con ellas.

3. Tendrás remordimientos

Es inevitable tener remordimientos. Abby admite haber gritado mucho cuando sus hijos eran pequeños y traviesos, deseando haber tenido más paciencia.

4. Puedes preguntarte sobre cómo sería tener una hija

Es natural cuestionarse cómo sería tener una hija y reflexionar sobre cómo habría sido. “Un camino no tomado siempre nos hace reflexionar el qué pasaría si. Puede haber momentos en los que veas a una niña y pienses ‘ella se ve como una posible hija mía’, y sientas una punzada. No te preocupes, pasará. Lo prometo”, indicó la psicóloga.

5. Cuando eres madre de varones, no enfrentarás dramas típicos de niña

La vida con niños puede tener menos dramatismo en comparación con las niñas preadolescentes y adolescentes. Afirmó, “los niños tienen su propio conjunto de problemas (créanme), pero por lo general la montaña rusa emocional de la vida social preadolescente / adolescente es menos dramática”.

6. Puedes tener más tiempo para ti

Criar a niños puede permitirte tener más tiempo a solas. Los momentos de autocuidado pueden ser tus escapes personales sin necesidad de compañía constante. Recordó algo que mencionó su hijo mayor, quien le dijo ’Mamá, me gustaría que hubieses tenido una hija para que te acompañara a las manicures y esas cosas a las que siempre vas sola’, añadiendo, “lo que él no se sabía era que esos momentos fueron mi escape. Me encanta no tener que llevar a un niño cada vez que quiero hacer una actividad femenina”.

7. Son (un poco) más seguros

Aunque todos los niños pueden meterse en problemas, los varones tienen menor probabilidad de ser acosados o atacados en comparación con las niñas.

Aunque indica que sí se preocupa mucho por sus hijos, también les enseña a respetar a otras mujeres, para que sus madres tengan que preocuparse menos de ellas.

8. Siempre pensarás así de ellos

No importa lo grandes que se hagan, siempre serán tus pequeños. Verlos dormir, abrazarlos y sentir su amor juvenil siempre será una alegría pacífica.

9. Acepta el desafío de ser madre de varones

Criar buenos hombres es una responsabilidad honorable y gratificante. Hombres gentiles, amables y acogedores que tratarán bien a las mujeres y a los niños.

La experiencia de Abby Rodman refleja que ser madre de varones es una oportunidad increíble para influir positivamente en la próxima generación de hombres.

Cada uno de estos puntos resalta las realidades y ventajas de esta crianza, ofreciendo una visión esperanzadora y positiva para todas las madres de varones con sus propios retos y bendiciones.