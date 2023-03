La conexión con la natural es uno de los momentos que más buscan los turistas durante sus vacaciones. Por ello, durante los últimos años se han popularizado una práctica que se conoce como “baño de bosque”, originada en Japón en 1982 y que está llegando con mucha fuerza a Chile.

Durante las visitas a Parques Nacionales, muchas personas recorren los senderos con la idea en mente de llegar a un mirador y sacar fotos de vistas increíbles. Sin embargo, pocos se percatan de la enorme cantidad de cosas maravillosas que se pierden en el camino solo por querer llegar a otro lugar.

La esencia de los “baños de bosque”

Los baños de bosque no establecen una relación de uso con la naturaleza, ya que no se utiliza dicho espacio para realizar ejercicio físico, ni interpretar especies o sacar fotos, sino que se enfoca en la idea de solo estar ahí y notar qué pasa a través de los sentidos.

Escuchar el sonido de las aves a tu alrededor, la suave brisa que toca la piel, el aroma del pasto fresco o las elaboradas telarañas en las ramas, son algunos de los detalles que hay en toda una red de vida que se puede apreciar mediante esta práctica.

Terapia de conexión

El ritmo acelerado de vida y la dependencia de la tecnología ha llevado a las personas a vivir prácticamente desconectados de la naturaleza. Es el “trastorno por déficit de naturaleza” que acuñó Richard Louv en su libro Los últimos niños en el bosque, y que se considera la causa subyacente a muchas enfermedades.

De acuerdo con el autor, el ser humano tiende a sentirse atraído por todas las formas de vida y tiene la necesidad de afiliarse a ellas y sentirse parte de algo más grande, lo que se conoce como biofilia. En consecuencia, solo se una vida equilibrada estableciendo una relación consciente con nuestro entorno.

Al estar en un baño de bosque no se tiene objetivos ni tiempos, y eso hace que la inmersión en la naturaleza sea mucho más profunda y significativa para quien lo practica. La atención sin esfuerzo a todo lo que puede producir asombro a través de actividades sensoriales lleva poco a poco a un estado de relajación de cuerpo y mente.

Rosa Sala, guía certificada de Baño de bosque por Forest Therapy Hub, explicó que por medio de esta práctica “se crea un tiempo y espacio seguro que brindan la oportunidad de entrar en contacto con el individuo y sentir las emociones en sintonía con lo que hay alrededor.

En este sentido, el estudio Moments, not minutes: The nature-wellbeing relationship, publicado en 2021, concluyó que es más relevante el factor de conectarse con la naturaleza a través de actividades simples que la cantidad de tiempo que pasamos en ella para una mejora de la salud mental y el bienestar. En palabras simples, no se trata de la cantidad, sino de calidad.

Historia de los baños de bosque

En los años 80 las poblaciones urbanas de Japón sufrieron un incremento en la tasa de suicidios por estrés laboral, y la Agencia Forestal nipona decidió intervenir prescribiendo estos paseos contemplativos de poco recorrido a sus ciudadanos como medida preventiva para el estrés.

Bajo el nombre japonés shinrin yoku (que significa literalmente “bañarse en la atmósfera del bosque”), pronto esta práctica llamó la atención de la ciencia y se esparció por el mundo, originando la Medicina Forestal.

“Desde sus inicios se han realizado varios estudios científicos para probar los efectos positivos que pueden aportar los baños de bosque en el cuerpo y mente, tales como, reducir el cortisol (la hormona del estrés), la restauración cognitiva, fortalecer el sistema inmunológico, entre otros posibles beneficios”, mencionó Rosa Sala.

Los baños de bosque dentro del turismo de bienestar

Los baños de bosque promueven un turismo de bienestar, más lento, enfocado a estar presente y beneficiarse de los efectos terapéuticos de la conexión con la naturaleza. Sin embargo, cada día cuesta más estar en la naturaleza sin estar pendiente del celular o preocupaciones personales.

Con el objeto de facilitar esta inmersión, han surgido varias escuelas de Guías de baño de bosque y terapia de bosque preparados para diseñar un paseo adaptado a cada tipo de persona o grupo basado en tres etapas por las que pasa el participante y que le llevan poco a poco al estado de conexión.

“Como guías acompañamos y apoyamos a los participantes durante toda la experiencia para maximizar los efectos restaurativos del contacto con el entorno natural”, explicó Sala.

“Creamos momentos para que el participante tome consciencia del lugar donde se encuentra, proponemos distintas actividades de conexión para despertar los sentidos e interactuar con el bosque y sus habitantes, facilitamos espacios para compartir con el resto del grupo, y controlamos la seguridad del lugar y los tiempos”, agregó.

Cada paseo se diseña y enfoca en abrir las puertas del bosque para que el participante establezca con él una interacción consciente que potencie su bienestar. Como terapeuta, “el bosque llevará a cada persona a lo que esta necesita. El baño de bosque es una invitación a volver a la naturaleza con asombro y curiosidad para sentirte bien”, puntualizó la guía.