La ya célebre pareja furtiva del concierto de Coldplay en Boston, Estados Unidos, dio origen a un nuevo fetiche de los espectáculos masivos: la “Coldplay Cam”. Una cámara donde, al contrario de la “Kiss Cam”, las parejas reaccionan alejándose enérgicamente al momento de ser enfocadas.

Los “homenajes” ocurrieron el pasado fin de semana en estadios de béisbol, fútbol y futbol americano de Estados Unidos, pero también en la Liga MX del fútbol profesional mexicano.

En todas las canchas, la dinámica fue la misma: al momento de enfocar a las parejas de las graderías, estas se separaban inmediatamente, tal como ocurrió con Andy Byron y Kristin Cabot cuando la cámara de Coldplay los mostró en pantallas gigantes exponiendo su presunta infidelidad.

Algunas de las parodias más viralizadas sucedieron en el encuentro entre Realt Salt Lake y Cincinnati, equipos estadounidenses de la Major League Soccer (MLS), pero también hubo mofas desde los St. Louis Cardinals y los Seattle Mariners, donde reaccionaron al infortunio con chistes y mensajes alusivos.

families may have been divided but the world is united pic.twitter.com/d38kNEMAat

"I don't get why the Coldplay kiss cam cheater got so big"

This is one of the best memes to happen to the Internet in years, we're all united over it. Feels like the older internet days. pic.twitter.com/Cl39TaGGiW

