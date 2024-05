Este lunes se celebró el Día de la Hamburguesa, una fecha en donde varios restaurantes aprovecharon para lanzar ofertas a sus clientes, sin embargo, no en todos lados hubo buenas experiencias. De hecho, hace muy poco se viralizó un video de un gerente de Burger King en México insultando a un cliente por pedir un sandwich gratis.

La tensa escena comenzó a circular a través de TikTok. En el registro, grabado por el propio consumidor, se observa el momento exacto en que el trabajador de la cadena de comida rápida trató de “muerto de hambre” al sujeto.

Todo se produjo luego que el cliente presentó un cupón vigente en la aplicación de Burger King que ofrecía un ‘Whopper’ gratis al comprar una promoción. El conflicto se agravó cuando al mostrar el ticket apareció otro cupón para canjear una hamburguesa adición gratis.

La cajera de la sucursal tenía dudas sobre si hacer o no efectiva la oferta, por lo que solicitó la presencia del gerente para resolver el asunto, no obstante, la situación empeoró luego que el encargado de la tienda se refirió con malas palabras al consumidor.

Gerente de Burger King insulta a cliente en México

Tras una acalorada conversación, el gerente trató despectivamente al sujeto. En el video, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se escucha al trabajador decir al cliente: “Si quieres comida gratis, están los bancos de comida”, haciendo referencia a las entidades que entregan alimento a personas vulnerables.

La intervención del trabajador no acabó allí, ya que para cerrar la discusión con el cliente, el encargado de la sucursal le dijo al cajero: “Regálale al muerto de hambre una hamburguesa”.

Aquellas palabras causaron controversia en redes sociales, en donde los usuarios catalogaron como una falta de respecto la forma despectiva del gerente de la sucursal para resolver el problema.

En otro video, el cliente que recibió los malos tratos del gerente, identificado como “@pablo_carnitas”, publicó un segundo video donde explicó su versión de los hechos. En el video mencionó que él solo quería resolver sus dudas respecto al cupón.

“Qué mala onda que te traten de tal manera. No hay que normalizar estos tratos, yo no estoy de acuerdo con que te traten así, ni más cuando tú mantienes un respeto y, sobre todo, no estabas atacando”, dijo el joven.

“Lo que debí haber recibido fue una aclaración, debí haber recibido una buena atención. Al día de hoy, Burger King no se ha comunicado conmigo (…) Puedo decir que en el Día de la Hamburguesa, un gerente de Burger King me dejó una de las peores experiencias que he vivido en un establecimiento”, concluyó el cliente.