Un hombre de 42 años oriundo de Kentucky consiguió un papel de cadáver en la serie “CSI: Vegas” tras publicar 321 videos en los que mostraba su talento para simular estar muerto.

Durante 321 días, Josh Nalley subió un video diario a su cuenta de TikTok @living_dead_josh, donde simulaba estar sin vida.

Y el esfuerzo valió la pena, el hombre, quien es gerente de un restaurante, despertó el interés de la producción de corte policial, y actuará de “muerto” en un episodio de CSI: Vegas.

“Quiero agradecer a CSI: Vegas por elegirme. Es realmente una experiencia increíble”, indicó Nalley en un video de agradecimiento en TikTok.

CNET publicó una imagen de la producción donde se ve a Nalley en su anhelado rol en la serie.

Conocido por su talento para fingir estar muerto en cualquier lugar

En su cuenta de Tiktok, donde reúne más de 128 mil seguidores y 4.3 millones de “Me gusta”, Josh publica videos en distintas posiciones y circunstancias donde finge estar sin vida.

Puentes, colinas, casas abandonadas, piscinas, camas, bares y playas, son solamente algunos de los diversos lugares donde el tiktoker aparece fingiendo su muerte. En estos videos se le ve de espaldas, de cara derrumbada, sentado, y otras múltiples posturas realistas.

“Durante el último año, me han estado comentando, dando me gusta, compartiendo y siguiéndome. Sin ustedes, no podría haberlo hecho sin ustedes”, dice Nalley en el video donde destapa una botella de espumante.

De Tik Tok a la pantalla chica

En conversación con Louisville Courier Journal, Josh dijo que la idea surgió luego de ver una publicación de un TikToker sobre salsa picante, que atrajo la atención de varias compañías de este producto.

“Pensé que si era lo suficientemente creativo interpretando a una persona no viva, podría llamar la atención de un programa de televisión o de una productora de cine. ¡Y funcionó!!, afirmó.

Tras 321 días de videos haciéndose el muerto, el hombre consiguió su objetivo, llamó la atención de CBS y le ofrecieron un rol en la serie.

Fue así como Nalley finalmente viajó a California para reunirse con los productores de CBS, quienes lo llevaron al Paseo de la Fama de Hollywood. De hecho, en la zona aprovechó de grabar un video de TikTok posando como cadáver.

“Dejaré de vivir hasta el próximo episodio de CSI: Vegas”, dijo en un video bromeando al respecto.

Tal como consigna CNET, CSI: Vegas, una secuela de la serie de larga duración CSI: Crime Scene Investigation, se estrenó en 2021 y es protagonizada por Paula Newsome, Matt Lauria y Mandeep Dhillon.

El episodio de la serie donde saldría Nalley se estrenará el 3 de noviembre en CBS, según el medio estadounidense.

Pero aunque consiguió su objetivo, Josh aseguró que no dejará de publicar videos en su cuenta, pues tiene un buen número de fanáticos que disfrutan de su particular talento.