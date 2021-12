El lunes comenzó a circular en redes sociales una carta escrita el domingo 19 de diciembre dirigida al nuevo Presidente electo, Gabriel Boric. El mensaje, firmado por dos niños con Trastorno del Espectro Autista (TEA), buscaba visibilizar a los niños con esta condición y su educación diferencial.

La nota, dirigida a “Don Boric”, fue escrita por “Matías, amigo de Janito”. De acuerdo a Matías, tanto él como su amigo tienen TEA, pero que sólo él puede hablar y escribir.

“Sólo quería pedirle que no se olvide de nosotros. Los autistas siempre quedamos afuera”, señala el pequeño en su carta. “Somos chilenos con miedo a quedarnos sin escuelas especiales. Mi deseo es que en Chile la inclusión sea un derecho y no un favor que no podamos pagar”, dice.

Para cerrar su mensaje, Matías asegura que su escrito va “por mí, por Janito y por todos mis compañeros”.

Una respuesta en línea

En la misma noche del lunes, el futuro mandatario optó por responder a Matías y a Janito por Twitter.

“Tengo muy presente a los niños y niñas con TEA y también a las madres cuidadoras. Nuestro gobierno será de inclusión. No van a estar solos”, escribió Boric, agradeciendo la carta.

De acuerdo al Minsal, no existe un registro del diagnóstico de niños con TEA en Chile. Sin embargo, estimaron que para el 2007 habían aproximadamente 2156 niños con esa condición.

Por otro lado, la Fundación Mis Talentos apunta que para septiembre de este año, 1 de cada 51 niños en Chile está dentro del Espectro Autista.