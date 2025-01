Medios internacionales informaron sobre el hallazgo de un joven australiano llamado Hadi Nazari, quien se había perdido hace dos semanas en un complejo montañoso en Australia.

De acuerdo a la BBC, el muchacho de 21 años logró sobrevivir únicamente comiendo dos barras de cereal, frutos, y agua de montaña.

Nazari se había perdido el pasado 26 de diciembre, cuando había ido con unos amigos a recorrer el Parque Nacional Kosciuszko.

En un punto determinado, el joven decidió separarse del resto para tomar fotos en el monte principal. Al cabo de unas horas, su rastro se perdió en el lugar.

Lo último que supieron de él fue a través de un mensaje de texto que logró enviar, en el cual decía que “estaba bien y se había perdido en la montaña”.

BREAKING: A Melbourne man has just been found alive 13 days after he vanished on a hike in the Kosciuszko National Park. 23-year-old Hadi Nazari is tonight back in the arms of his family. @paul_dowsley has the latest. https://t.co/5zYfOfGqUb #7NEWS pic.twitter.com/IjHAHAguyT

— 7NEWS Melbourne (@7NewsMelbourne) January 8, 2025