Medios en Estados Unidos confirman la victoria de Donald Trump en las elecciones presidenciales, desatando reacciones inmediatas entre las que destaca la del magnate tecnológico Elon Musk. A través de su red social, Musk compartió mensajes en los que primero mostraba una foto sosteniendo un lavatorio en la Casa Blanca con la frase "Let the sink in", para luego afirmar que el pueblo de América otorgó a Trump un claro mandato de cambio.